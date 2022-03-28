IEPS的财政刺激措施将连续第三周保持在100％

CIUDAD DE MÉXICO, 08JUNIO2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente eliminó el estímulo fiscal aplicado al precio de los combustibles, por lo que automovilistas pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina premium el cual es de $4.00 pesos a partir de hoy al 14 de junio. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

墨西哥政府通过财政部报告，燃料的生产和服务消费税（IEPS）将连续第三周保持在100％，直到4月第一天，这是在面对国际市场价格上涨的情况下维持汽油成本的一种方式。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突主要影响了原材料和能源产品的价格，这可以反映在高油价和国际价格上。

这样，作为联邦政府的一项财政刺激措施，取消了对普通汽油，优质汽油和柴油的IEPS的收集，以免影响消费经济，自3月初以来已连续采取了这一措施。

但是，根据西班牙对外银行研究中心的一项研究，如果国际汽油价格上涨33.3％，将会按季度计算，对IEPS收集汽油和柴油的负面影响为-72.8％。

燃油价格可能会因参考成本、税费、运输和储存而有所不同（照片：存档）

同时，根据能源监管委员会的数据，墨西哥3月28日星期一的汽油价格如下：

普通汽油（magna）：每升21.35比索。

优质汽油：每升23.33比索。

柴油：每升22.83比索。

但是，应该记住，价格可能会因参考成本（以国际石油价格为基础，在全球范围内以美元报价）、税收和物流（例如运输和储存）而有所不同。

这样，墨西哥驾车者每升普通汽油将节省约5.49比索；高级汽油可节省4.63比索，每升柴油可节省约6.03比索。

同样，财政部从3月26日至4月1日略微增加了额外的财政刺激措施，因此将为大汽油提供2.44比索的补充金额，而高级汽油和柴油的补充金额将分别为1.66比索和4.07比索。

从这个意义上讲，联邦政府给予的总激励措施如下：万能为7.93比索，溢价为6.30比索，柴油为10.10比索。

联邦政府发放的总激励措施如下：大额奖励为7.93比索，溢价为6.30比索，柴油为10.10比索（照片：Twitter @imcomx）

根据墨西哥竞争力研究所（IMCO）进行的一项研究，由于IEPS收款的损失，财政部可能在今年余下的时间里损失超过2000亿比索。

如果墨西哥混合油在2022年底之前保持线性行为，年平均每桶70美元，则公共财政可能损失约1193亿比索。

但是，在3月28日上午的会议上，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔表示，墨西哥的混合油为每桶110美元。在这种情况下，IMCO警告说，损失将为2055亿比索。

最后，IMCO指出，“由于当前关头的油价压力，墨西哥的公共财政将受到两个方面的影响。”一方面，IEPS的收入将减少以稳定汽油价格，另一方面，来自墨西哥出口混合计划（MME）的石油收入将增加。

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