伊根·伯纳尔（Egan Bernal）：逐步讲述锡帕基拉的 “年轻奇迹” 是如何重生的

1月24日 （上午）：伊根·伯纳尔（Egan Bernal）被要求与斯洛文尼亚人普里莫兹·罗格利奇和塔德·波加卡尔作战下一届环法自行车赛的黄色球衣，在加昌西帕训练时撞上了一辆市政巴士。

在他的车队的一些车手（理查德·卡拉帕斯、丹尼尔·马丁内斯、布兰登·里维拉、安德烈·阿马多尔、奥马尔·弗莱尔和卡洛斯·罗德里格斯）的陪同下练习计时赛，伊根没有抬头看到汽车停在路边，显然留下了一些乘客。交通当局排除了司机的罪恶感。

伊根·伯纳尔在昆迪纳马卡 Gachancipá 发生事故的第一张照片。照片：Twitter @mundociclistico

初步诊断： 第一份医疗报告出来后，全国都在为伊根祈祷。根据拉萨瓦纳大学临床第二医学部门的说法，他遭受了颈部和胸部创伤、胸部钝器外伤、肌肉骨骼创伤和下肢外伤。

1月24日 （晚上）据报道，锡帕基拉（Zipaquirá）的年轻奇迹必须在同一天进行两次手术， 一次在股骨上，一次在右腿的膝盖上。 他还有一根胸管来排干他的一个肺，秋天有穿孔。向他发送支持信息的车手中有奈罗·金塔纳、里戈贝托·乌兰和超人洛佩斯。

奈罗·金塔纳在提出在安蒂奥基亚举行的活动的提案时想起了伊根·伯纳尔/GOBERNACION DE ANTIOQUIA

1月28日： 医疗中心向踏板手确认了另外两项新手术，分别是 右手的第二掌骨和颌面水平的另一项手术， 以稳定他在口腔中出现的骨折”。同一天，伊根出现在社交媒体上，并传达了一条消息：

“在做自己最喜欢做的事情时，我有 95％ 的机会截瘫并差点失去生命。今天，我要感谢上帝，萨瓦纳临床大学，所有做不可能的事情的专家，我的家人，Mafe Motas，朋友和你们所有人的愿望。我还在重症监护病房，但相信上帝，一切都会顺利进行。”

Ineos Grenadiers 在萨巴纳诊所分享了自行车手伊根·伯纳尔的康复过程/（推特：@INEOSGrenadiers）

2 月 2 日： La Sabana 证实，对伊根的脊柱进行了新的手术干预。“病人已经康复了。医疗过程结束后，他报告说，颈椎生物力学稳定性的目标已经实现，临床效果出色，手术过程中没有并发症。”

这位哥伦比亚自行车手在接受脊柱手术后发布了诊所的一张新照片。照片：@eganbernal

2019 年环法自行车赛和 2020 年 Giro d'Italia 的获胜者出@@ 院 （2 月 6 日）已出院。“生活在一秒钟内改变了我。有一次我正在准备骑计时自行车，第二秒我正在为自己的生命而战。这就像重生一样，” 他说。

哥伦比亚自行车手伊根·伯纳尔（Egan Bernal）与萨瓦纳临床大学的医疗队合影留念，此前他在2022年2月6日在哥伦比亚奇亚的哥伦比亚公路上训练时遭遇了几次手术，出院后出院。由萨瓦纳大学诊所提供

2月10日： 离开医院四天后，在整个哥伦比亚引起恐惧的事故发生18天后，伊根·伯纳尔（Egan Bernal）在他的社交网络上分享了一段视频，看到他在走路。在他的出版物中，他的按摩师克里斯蒂安·阿隆索（Cristian Alonso）传达了一个激动人心的信息：“无论谁在艰难的日子里振奋精神，经常在我需要的时候骂我，都在我职业生涯的巅峰时期和现在最艰难的时刻陪伴着我”。

3 月 19 日： 在展示自己康复过程的进展情况、谴责道路上的司机甚至发表了对国家政治的看法几周后，伊根又迈出了一步：在他的搭档马菲·莫塔斯和他的兄弟罗纳德·伯纳尔的陪同下开车。

驾驶汽车的伊根·伯纳尔和 Mafe Motas

3 月 27 日： 所有人都期待的事情发生了，看到伊根·伯纳尔在路上骑自行车，那些给了他荣耀的人。

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