研究表明，患有 COVID-19 的供体器官不会将疾病传播给受者

疫情使科学处于许多十字路口，其中之一与器官捐赠有关，当潜在捐赠者是 COVID-19 携带者时，器官捐赠的安全性受到质疑。

这样，SARS-CoV-2病毒（尤其是腹部病毒）引起的健康危机加剧了器官本已永久短缺的情况，并且 由于感染了冠状病毒的供体可能携带的风险，丢弃率上升了。 捐赠受该病毒感染的捐赠者可能有助于减轻疫情器官短缺的影响，恢复迄今为止被丢弃的捐赠者。但是，对于最佳捐赠者选择和受援者管理技巧知之甚少。

根据一项新的研究，SARS-CoV-2检测呈阳性的捐赠者的器官捐赠似乎是安全的，不会在接受供体器官的患者中引起 COVID-19。这项初步研究已在今年的欧洲临床微生物学和传染病大会上发表。

卡门·沃尔夫（Carmen Wolfe）和艾米丽·艾兴伯格（Emily Eichenberger）以及他们在达勒姆（美国北卡罗来纳州）杜克大学医学院的同事在这项初步研究中介绍了他们的机构方案和腹部器官移植的首批结果2021 年 9 月。

尽管并非所有来自 COVID-19 阳性捐献者的器官都有资格进行移植，但对 捐赠者进行了评估，考虑了他们所患冠状病毒疾病的器官类型、持续时间和严重程度 ，是否有任何高凝疾病的迹象（这意味着对捐赠器官或血管中凝血的潜在增加分析），以及在获得器官时进行仔细的全面检查。在评估风险时，还考虑了接受者移植的紧迫性。

例如， 如果在肺底发现病毒，肺部被认为不适合移植，但只要供体没有死于严重的炎症性过度 COVID-19 或出现过度凝血的迹象，其他器官仍然可以安全移植。

研究小组详细介绍了使用该方案在 4 名接受者中进行的前 6 次腹部器官移植（2 个肝脏、2 个肾脏/胰腺一起移植），他们使用了从 4 名 COVID-19 检测呈阳性的捐赠者那里获得的器官（Getty Images）

根据研究作者的说法，即使在此之后，医生仍应继续考虑捐赠者死亡的最终原因，并权衡这是否可能对器官质量和/或手术风险产生负面影响。 为了进一步降低移植的风险，现在建议接受者在手术前完全接种针对 COVID-19 的疫苗，尽管接受者并不总是有这样的机会。这项研究中的所有四个器官接受者都没有接种疫苗。

作者表示，尽管接种疫苗的供体也是可取的，因为它可能会降低器官严重炎症的风险，但捐赠者未接种疫苗或阴性的事实并不能阻止使用感染 COVID-19 的捐赠者的优质器官。

艾兴伯格博士解释说：“未接种疫苗会增加移植患者因移植后接受免疫抑制药物而患严重 COVID-19 的风险。 因此，我们强烈鼓励等候名单上的患者接种疫苗。但是，目前不接种疫苗并不能将任何人从我们机构的器官移植候补名单中删除。”

在这项研究中，研究小组详细介绍了使用该方案在 4 名接受者中进行的前 6 次腹部器官移植（2 个肝脏、2 个肾脏/胰腺一起移植），这些受者使用了从 4 个鼻喉和/或肺样本中检测出 COVID-19 呈阳性的供体获得的器官。

专家们在他们的协议中对捐赠者进行了评估，并对器官的质量进行了额外的审查。 在 4 点进行的活检经过宏观和/或微观检查，以批准或排除器官的存活力 。所有捐赠者在绝症期间经检测呈SARS-CoV-2阳性。其中一人死于严重的 COVID-19 感染引起的并发症，包括肺凝块，另一人死于可能由 COVID-19 病史引发的多微生物脑脓肿。

另一方面，其余两人患有轻度至中度的 COVID-19 病例，死于其他原因，一种死于脑出血引起的中风，另一种死于药物过量。

所有 6 个腹部器官均具有稳定的移植功能，接受者的平均随访时间为 46 天，没有意外的排斥反应。没有接受者通过移植获得 COVID-19 感染，也没有来自卫生人员的传播。

这位专家说：“尽管有限，但迄今为止的经验支持使用COVID-19阳性捐献者的腹部器官。”

据报道，由于不相关的手术并发症和移植的心脏出现冠状动脉血栓（动脉阻塞），其中一名心脏肝接受者需要进行新的心脏移植。紧急进行的新型心脏移植手术取得了成功，为此目的，再次使用了一名没有症状并死于枪伤的 COVID-19 阳性供体。

艾兴伯格博士表示 ：“尽管有限，但迄今为止的经验支持使用 COVID-19 阳性供体的腹部器官是安全有效的，即使对于那些活跃感染或患有由 COVID-19 引起的肺部疾病的人也是如此。”

这位专家补充说，尽管她的研究是初步的，仅涵盖了前六名患者，但杜克的团队已经使用该方案进行了20次腹部器官移植，其结果将作为未来摘要或研究文章的基础。

但是，他承认，在世界各地的移植中心，对感染冠状病毒的捐赠者的器官进行测试仍在开始，需要进行更多研究来确认这些早期研究，其结果令人鼓舞。

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