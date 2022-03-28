Omicron 变异体会产生较短的感染时间吗？

En esta imagen ilustrativa, tomada el 15 de enero de 2022, un tubo de ensayo con la etiqueta "COVID-19 Omicron variant test positivo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

自从发现 SARS-CoV-2的Omicron变体以来，专家们坚持认为 ，就其引起的疾病的严重程度，住院和死亡而言，它的危害显然比以前的变种要小。

正是基于这一论点，大多数国家的卫生当局都将取消几乎所有地方的限制以及缩短受感染者的隔离时间作为基础。

但是，鉴于病毒学专家在欧洲临床微生物学和传染病大会（ECCMID 2022）关于 COVID-19 的特别会议上所说的话， 一切都表明，迄今为止从使用可培养病毒作为标记物的研究中获得的证据的传染性表明，Omicron 变异体的传染期并不令人信服地短于其他变异体的感染期（从症状出现前大约两天到七天后）。

“世界各国为缩短 Omicron 感染的隔离期而做出的决定部分基于从建模中获得的证据，但也考虑到了奥美光引起的疾病不太严重，住院和死亡人数减少这一事实。荷兰格罗宁根大学医学中心的病毒学家Marjolein Irwin-Knoester说，这是恢复正常生活并接受这种危险性较小的 OMICRON 变种传播的一种方式。

他补充说：“从到目前为止获得的证据来看，我不相信一个人对Ómicron的传染时间比以前的变种更短。”

对于由 Ómicron 变异体引起的感染，在几乎所有感染病例中，最多隔离七天是安全的（盖蒂）

最近，随着流行病学形势的不断发展，隔离期从四天（在挪威或丹麦）到五天（荷兰，英国进行抗原测试以确认COVID阴性），到7天（比利时，西班牙，在法国接种疫苗的人）和长达十天（世界卫生组织的建议，德国，法国未接种疫苗的人，英国的一般性建议），由 Infosalus发布。

此外，在某些司法管辖区，隔离的法律要求也发生了变化，例如在英国，不再有使用 COVID-19 进行自我隔离的法律要求，现在只是一项建议。

同时，Irwin-Knoester博士承认 ，在某些情况下，一个人必须将隔离时间延长到其国家或国际准则建议的时间之后，特别是如果他们继续出现咳嗽和打喷嚏等气道症状（但是不是疲倦或嗅觉丧失等症状）。

对于有这些持续气道症状的人，隔离通常持续长达10-14天（前提是他们没有严重的症状并且具有免疫功能）。 对于患有重病的人，活跃的病毒可能会停留更长的时间，因此在医院环境中，规定通常更为严格。

另一方面，尽管有迹象表明疫苗接种会缩短消除传染性病毒的时间，但关于这个问题的证据却是矛盾的。就Ómicron而言，疫苗接种对降低传染性的有益作用可能较小，这很可能是因为现有的紧急批准的疫苗都不是为了对抗这种变异而设计的。

在这一点上，唯一能使情况恢复到零的是出现了一种新的变异体，尤其是一种会导致更严重疾病和/或可以阻止疫苗产生的免疫力的变异体（路透社）

对于免疫功能低下的宿主，尤其是移植受者和血液病患者，消除传染性病毒可能会持续数月。但是，根据到目前为止所看到的情况，这不会在所有这些患者中发生。

在医疗机构中，从症状出现起的较长时间用于隔离免疫功能低下的患者（例如14至21天）；在某些医疗中心，例如Irwin-Knoester博士工作的格罗宁根大学医学中心，医疗团队使用Ct值（根据以下计算得出的病毒载量PCR测试）来估计免疫功能低下者的传染性。

根据他的经验，欧文·诺斯特（Irwin-Knoester）认为 ，对于由Omicron变异体引起的感染，在几乎所有感染病例中，最多隔离7天（除上述例外情况外）都是安全 的。但是，他还认为，在病毒的传染性与经过两年的限制之后，大多数社区愿意接受即将发生的事情之间，五天是可以接受的平衡。

对于专家来说，目前唯一能使情况恢复到零的是出现了一种新的变异体，尤其是一种会导致更严重疾病和/或可以避免疫苗产生的免疫力的变异体。这就是专家所说的 “破疫变体”：“如果发现一种重病的新变种，我建议恢复更长的隔离期，至少七天，” Irwin-Knoester总结道。

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