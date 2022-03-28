吃了：犯罪分子通过向孩子保证父亲会入狱并清空房子来欺骗孩子

上周五，一名12岁的男孩被至少两名罪犯欺骗，他们利用未成年人和他6岁的兄弟独自在家的事实，并向他保证，如果他不交出他家中的所有贵重物品，他的父亲将入狱。吃了 Vitarte。

这位出去买孩子们学习用品的母亲告诉新闻节目布宜诺斯迪亚斯秘鲁（Buenos Dias Peru），她的儿子首先被叫到座机上告诉他，父亲是事故的主角，他错误地杀死了一个在街上卖糖果的女孩。

他们还向她保证，据称已故孩子的母亲曾要求向她提供有价值的东西，以换取不举报父亲。整个故事完全是错误的。

有欺骗

此外，他们还向未成年人提到，他们知道他父亲有一台笔记本电脑，并告诉他把所有东西都放在背包里，以便他可以把它交给别人。

这个男孩担心父亲会发生什么，他在背包里放了一台笔记本电脑，一部手机，珠宝，香水和其他贵重物品，他出去见骗子。

他们甚至叫他看看他要送背包的地方，那里没有安全摄像头。

他们还要求他不要给父亲或母亲打电话，因为他们正忙于解决所谓的事故；但是，他们假装自己是父母，发出像受伤者那样的微弱声音，告诉他放弃所有有价值的东西，因为 “物质的东西可以恢复，但是生命”不能”。

最后，未成年人去了尼古拉斯· 艾隆（NicolásAyllón）和圣卢西亚（Santa Lucia）大道之间的十字路口，距离他家仅几米之遥，在那里他把背包交给了一个女人，她叫他回家照顾他的兄弟。

“妈妈，我已经把东西交给了那个男人，我递给他笔记本电脑，手机”，这是男孩交出背包后对母亲说的话。

这位父母不想透露自己的身份以避免报复，她评论说，罪犯已经掌握了有关家庭的信息，并且知道孩子什么时候独自一人在家。

此外，他还指出，自那时以来，安全摄像头可能已经抓住了骗子，尽管这名少年告诉罪犯那里没有摄像头，因为他不知道如何区分它们，但它们确实存在于该地区。

这些图像对于获取有关拿走背包的女人的信息非常重要。申诉是在萨拉曼卡警察局提出的。

其他骗局

另一种常见的诈骗类型是在秘鲁持续增长的计算机诈骗。秘鲁国家警察局高技术犯罪调查处每天收到来自全国各地的大约45份这类犯罪报告。

“在网络犯罪中，最普遍的模式是计算机欺诈，这可能是通过卡片克隆。电子商务或银行业中可能发生的交易和交易中也存在欺诈行为。这类犯罪占该方向目前收到的投诉的近80％，” 该领域负责人埃里克·安赫莱斯在1月初告诉安第斯机构。

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