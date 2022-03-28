Anla 为威尔切斯港（桑坦德）的水力压裂项目开了绿灯

尽管哥伦比亚东部地区的环保活动家拒绝，但国家环境许可局（ANLA）授予哥伦比亚国有石油公司 EcoPetro l启动将在桑坦德省威尔切斯港实施的试点研究项目（PPI）的许可。

PPI Kalé 旨在收集技术，环境和社会信息，其结果可能是允许在该国实施水力压裂法作为石油勘探实践的情景。

该项目将钻一口200英尺（60.96米）的井，其轨迹可达4,000英尺，即1,219公里。

ANLA批准桑坦德威尔切斯港的水力压裂项目

石油公司EcoPetrol向国家环境许可局（ANLA）提交了位于桑坦德省威尔切斯港市的名为 “Platero” 的非常规项目的环境影响研究结果。

对于 Ecopetrol非常规矿床副总裁加布里埃尔·孔巴里扎（Gabriel Combariza）而言，这项研究是获得相应环境许可证的过程的一部分：

这位执行官强调，这项研究制定了应急和风险管理计划，该计划确定了潜在风险、缓解措施和应急管理计划采取的行动，以保护社区、生态系统、生物多样性、水资源、土壤和空气等方面。

档案照片。2017 年 3 月 1 日，哥伦比亚桑坦德省巴兰卡韦梅哈的 Ecopetrol 炼油厂图片。路透社/Jaime Saldarriaga

但是，民间社会全体会议和桑坦德省政治机构反对这些飞行员，并报告说，他们是威胁和袭击的受害者，威胁到他们的生命和人格完整。

面对这种情况，哥伦比亚自由水力压裂法联盟认为，这种水力开采活动应受到审查，因为它违背了1991年《生态宪法》、《巴黎协定》、《里约热内卢公约》、《拉姆萨尔公约》等文书。国际人权法人类。

国家总检察长办公室还建议推翻允许进行水力采掘的规范，因为缺乏科学证据表明这种做法不会影响环境、水和公共健康。

哥伦比亚自由水力压裂法联盟是关于这种类型的水力开采的讨论中最主要的组织之一，它报告说，它强烈反对在不到5个月的时间内巩固的开发和流程，无数人表示拒绝，对该过程和过程提出了严肃的质疑马格达莱纳中等地区的暴力行为有所增加。

他还强调，死亡威胁涉及一名活动分子从该地区流亡。

在上下文中 | 威尔奇斯港水力压裂试点项目的公开听证会因抗议而暂停-Infobae

“令人遗憾的是，共和国国会没有讨论能源方面的一个根本问题，政府盟友连续第三次推迟了对禁止水力压裂法案的讨论，这是杜克政府在没有担保的情况下急切地决定的，几个月后新总统的财产，” 哥伦比亚自由水力压裂联盟在一份公开声明中说。

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