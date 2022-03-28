亚历克西斯·亨里克斯批评国民党领导层近年来的管理不善

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

谈论亚历克西斯·亨里克斯（Alexis Henríquez）可以追溯到国家竞技队最辉煌的岁月，该竞技在当地锦标赛中占据了近十年的主导地位。这位现在的前球员是俱乐部黄金历史的一部分，这也就不足为奇了，因为与佛朗哥·阿玛尼一起，他们是该机构中获胜最多的球员，每人获得13个冠军。

目前，亚历克西斯·亨里克斯（Alexis Henríquez）致力于为教练做准备，因为在不久的将来，他渴望接受接管哥伦比亚职业足球队的挑战。他把空闲时间花在看足球和与家人分享时光。

2020年，前Once Caldas宣布他将离开职业足球，此前他获得了成功的职业生涯，赢得了16个冠军，其中两个解放者杯脱颖而出；一个是2004年的 “白白” 冠军，2016年是国家竞技队。此外，他还凭借画作 “Purdolaga” 赢得了2017年南美杯冠军。

他强烈的气质一直是他在场内外的特征，这使他多年来一直佩戴国家队长的乐队。

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在与《哥伦比亚报》的对话中，亚历克西斯·亨里克斯（Alexis Henríquez）讲述了他生活的各个方面，当然他也谈到了自己所爱的俱乐部的礼物；国家竞技。

首先，samarium提到他已从法院退休，并强调了获得证明他为教练的纸板的重要性，因为这有助于他了解是时候吊死瓜鱼了。

他还评论说自己不想指挥，但他澄清说，由于理论上的准备以及他在活跃球员时获得的经验，他已经做好了准备。

目前，他还没有与国家竞技队有任何办法为俱乐部工作，但是，他的弟弟是边锋，是派萨队劣等过程的一部分。同样，这位前律师对近年来这些指令的管理提出了质疑。

另一方面，他对临时负责 “科帕斯之王” 的埃尔南·达里奥·埃雷拉（HernánDaríoHerrera）表示赞赏，但他对该机构的未来不确定表示担忧。

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