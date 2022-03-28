亚历杭德拉·奎瓦斯重获自由

亚历杭德拉·奎瓦斯（69岁）重新获得了自由。国家最高法院下令立即释放被关押在Santa Martha Acatitla监狱528天的妇女,共和国总检察长亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandro Gertz Manero）指控犯有因未死亡而杀人罪她的兄弟费德里科。从来没有任何确凿的证据可以追究这位女士的责任。甚至法院也裁定，自2020年10月以来他被监禁的犯罪数字甚至不存在。

考虑到亚历杭德拉·奎瓦斯被指控的罪行不存在，最高法院一致下令立即释放亚历杭德拉·奎瓦斯。法院还指出，费德里科·格茨（Federico Gertz）没有遗漏医疗保健，但他们还指出，不能指控劳拉·莫兰（Laura Morán），更不用说她的女儿了，承担这一责任。

同时，亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas）的儿子阿隆索·卡斯蒂略（Alonso Castillo）向墨西哥Infobae评论说，他一致希望11位部长和部长在分析此事的实质后下令立即释放他的母亲，称她是 “一个无辜的妇女，被监禁了528天，没有犯了罪，而且其数字在该国刑法中根本不存在”。

他还指出，自案件开始以来，共和国总检察长亚历杭德罗·格茨·马内罗一直对他的家人进行迫害。他补充说，这场 “悲剧” 有望成为子孙后代在全国范围内的先例。

2015年9月，现任墨西哥检察官的兄弟费德里科·格茨·马内罗去世。他今年82岁，死因是健康状况恶化。亚历杭德罗·格茨（Alejandro Gertz）指责他哥哥的浪漫伴侣，当时他已经88岁，差不多50岁了。亚历杭德罗因疏忽而指控她犯有杀人罪。在诉讼中，他补充了那个女人的女儿。其中一位是墨西哥州州长阿尔弗雷多·德尔·马佐的婆婆劳拉。她从案子里消失了另一个是亚历杭德拉·奎瓦斯·莫兰，她于 2020 年 10 月 27 日与儿子贡萨洛一起乘坐 Paseo de la Reforma 旅行时被捕。

为了释放母亲，他们的儿子安娜·保拉（Ana Paula），阿隆索和贡萨洛·卡斯蒂略·奎瓦斯（Gonzalo Castillo Cuevas）迫切希望释放母亲，他们开始与检察官进行某种谈判：他们通过中介机构交出了他所要求的一切，例如交付属于他兄弟的艺术品，共用账户中的350万比索这对夫妇以及劳拉·莫兰（Laura Morán）辞去了费德里科留给他的每月养老金。

但是亚历杭德拉·奎瓦斯没有被释放。2021年2月，墨西哥城高等法院第四刑事庭确认了一项正式的监狱命令。他认为她是费德里科健康的 “附属保证人”，即对他的健康负有次要责任。他的母亲劳拉是唯一负责费德里科健康的人。它也不能被称为担保人，因为根据墨西哥法律，它不能被视为担保人。

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法院在部长们本周一讨论的法案中认为：“死亡不能归因于（亚历杭德拉）夫人，因为适用的法规中没有明确规定，一个人可以获得 '从属' 担保人的身份，以履行他人所要求的照顾义务，” 法院在部长们本周一讨论的法案中考虑试图为这名 69 岁的妇女提供简单明了的保护，并立即释放她。

然后，9月中旬，墨西哥城刑事事项宪法权利保护令第五地区法官批准了宪法权利保护令，撤销了对亚历杭德拉·奎瓦斯和劳拉·莫兰的逮捕令。然后，由亚历杭德罗·格茨·马内罗领导的总检察长办公室（FGR）对宪法权利保护令提出了质疑。

然后，墨西哥城第一巡回法院第一合议刑事法院的三名治安法官将决定是否上诉是否进行。出于实际目的，亚历杭德拉·奎瓦斯很有可能重新获得自由... 直到出乎意料的是反过来，墨西哥法院于去年11月根据墨西哥检察官的命令受理了此案。主审部长阿图罗·扎尔迪瓦尔辩称，他们之所以决定这样做，是因为在法院对该案进行裁决时，存在着影响力的危险，无法为公正的司法留出余地。

阿尔贝托·佩雷斯·达扬部长负责起草该草案，供3月15日举行的全体会议讨论。他的提议倾向于将案件退回死刑法院。但所有其他部长都投了反对票，认为应该对此案进行彻底研究。当时甚至有五个人表示要释放亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas），但要实现这一点，还缺少一票。

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经过深入研究，有必要开展一个新项目。现在由阿尔弗雷多·古铁雷斯部长负责。在3月28日正在讨论的他的提案中，司法检察官裁定给予这名被锁妇女简单明了的保护，并下令立即释放她，强调她被指控的罪行甚至不存在。

“本合议庭认为，这一推理是有充分根据的，足以顺利和明白地给予宪法权利保护 (.) 负责的刑事分庭在刑法的确切适用方面忽略了合法性原则，因为它证实了担保人地位的存在，而担保人地位的存在是有效的，该文件的一部分说，它称之为 “从犯”，没有在《刑法》第 16 条中为联邦区（现在的墨西哥城）找到规定，没有法律支持，认为申诉人必须避免现已死者的死亡。”





（这是我要发送的待定出发段落）









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