对特许经营者和称重站运营商展开了11项调查

3月28日星期一，交通运输部在一份声明中宣布，在运输监管局对该国几个称重站进行了详尽的检查访问之后，该实体对特许经营者和运营商展开了11项行政调查。

同样，他具体指出，根据收集的证据，例如称重罚单和其他文件，发现在货车车辆总重控制方面存在不一致之处。显然，被调查者不会考虑交通部批准的这些表格，这些表格也在单一国家过境登记册（RUNT）中登记。

“在检查称重站时，特许权和基础设施代表团监督政府批准的车辆总重是否得到遵守，因为如果确定了最大允许重量以外的值 ，不仅会违反法规，而且还会违反规定基础设施状况、道路安全或用户的合法权利，” 运输总监威尔默·萨拉萨尔·阿里亚斯说。

应该说，车辆总重是由交通部确定的，此外，它还在RUNT登记。因此，据称被调查者没有更新与货运车辆允许的最大重量相对应的软件，这一事实将证明这项服务违反了相关规定，影响了运输的安全性、质量、连续性、自由进入、机会和效率系统。

这些是投资组合考虑的行为，可能会产生违规行为：

1.损害道路基础设施。构成陆路交通基础设施的综合交通系统的主要目标之一是保护该国的道路遗产，使道路保持质量和安全状态。称重站是作为该基础设施一部分的运营设施，因此，不遵守该标准可能会影响严格的超重控制活动，而这对于基础设施维护和道路安全是必不可少的。

2。道路交通事故。对所谓的车辆总重的适当控制使得由于这一变量而发生道路事故的可能性在技术上是可以预测的，因为很明显，超重车辆会缩短人行道的使用寿命，从而加速对运输基础设施的破坏，如果维修的话，很明显，这是没有任何控制的情况，可能会反复出现索赔。

3.不合理的 Comparenda：由于具有两（2）个车轴的刚性货运车辆允许的最大车辆总重与不同称重站允许的最大重量的表格之间没有对应关系，因此它可能会生成关于违规运输和申诉的独特报告对道路使用者来说是不合理的。此外，运输的货物重量低于允许的重量会给运输商和司机带来经济损失。

对特许权和运营商进行了调查

1.Neiva Girardot S.A.S.

2.Consorcio Vial 赫利俄斯

3. 圣拉斐尔 SA 租界

4. Alto Magdalena S.A.S.

5。太平洋租界 3.

6。RQS-东方土地财团。

7.Consorcio RQS-Ginebra Sur

8.Via 40 Express S.A.S.

9.BTS 经销商 S.A.S. 1

10. 西萨凡纳的 S.A.S.

11.Trencity Ruta al Mar S.A.S.

如果被认定负有责任，特许权获得者和经营者都可能被处以最高700份现行法定最低工资的罚款。

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