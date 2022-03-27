耶特在卡塔赫纳乔隆的海滩上用螺旋桨砍了一个沐浴者

在过去的几个小时里，卡塔赫纳的海滩上发生了一起新事件，涉及带船的泳客。这次，受害者是埃利塞奥·加西亚（EliseoGarcía），他是一名游客，他在巴鲁岛的Cholón水疗中心被游艇的螺旋桨撞击。

根据卡塔赫纳港长的初步报告，该男子在运送他的船只行驶时会跳入海里。

埃利塞奥·加西亚（EliseoGarcía）的尸体被螺旋桨多次割伤，因此他被送往城市的一家医院，在那里他因受伤而接受了医疗救助，尤其是腿部和背部。

他说：“事件发生时，哥伦比亚海军海岸警卫队的一支部队正在监视该地区的海上活动，将受伤者疏散到卡塔赫纳市的一家医院，他目前正在接受治疗，以评估受伤的严重程度。” 船长达里奥爱德华多·萨纳布里亚，卡塔赫纳港的船长。

他还宣布，受伤人员已从现场撤离并送往医疗中心，并回忆说，3月25日，“在Corpoturismo与小型船舶公司举行了一次会议，警告必须遵守安全措施以避免事故”。

根据La Fm的消息，位于Cholón的CiénagaAzul合作社总裁耶尔明·德黑兰·委拉斯开兹说，这起事件发生在显然是沐浴者未经授权从游艇上跳下游艇的时候。

“我们在地面上的工作区，当那个人把自己扔在后面而司机没注意到时，游艇还没有停放；该人的腿部和背部受伤。我们有一个划定的区域，船只到达那里是为了离开游客然后离开，人们还有另一个洗澡的地方，游客不用等待，” 德黑兰说。

他补充说：“这是市民的轻率行为，因为他们没有停放游艇，我们一直强调我们有一个明显的海滩，我们总是告诉游客我们带他们去那里；我们建议他们不要在与船相同的地方游泳，他们无视我们”。

当局呼吁泳客和船主遵守规定的乘客运输规则，并警告整个社区，不要靠近正在移动的船只，将要在水上进行的任何活动通知他们的同伴或船员，在船上使用背心救生员等其他，以确保航行安全。

伊万·杜克（IvánDuque）总统本周五在卡塔赫纳宣布，在经济合作与发展组织技能峰会闭幕式上，证实了Canal del Dique大型项目的公开招标正式开始，该项目计划投资30亿美元。

总统将其归类为 “我国在未来四十年内将要开展的最重要的适应气候变化项目”，并解释说，该项目将允许保护卡塔赫纳湾和烧烤区，这也意味着保护很大一部分海洋物种，他将继续允许客船和货船抵达，而不会影响沉积物量、吃水量和适航性。

它们将使玻利瓦尔、大西洋和苏克雷的市政当局受益，改善通航性并避免冬季洪水泛滥。根据国家政府的说法，总共已经通过了16次先前的磋商。

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