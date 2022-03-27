视觉挑战：在10秒内发现图像错误

一个视觉挑战，你将用下面的图像来测试你的认知技能，这似乎逃避了逻辑和日常的感觉。这将使您知道自己在社交媒体上出现的视觉挑战方面的熟练程度。

在下图中是一条街道，在早晨，你可以看到人们在行走，一条足球广告，一辆橙色的公共交通工具和一辆蓝色的私家车。一切都表明两辆车之间可能会发生碰撞，但没有。你必须放置的是远离现实的错误，这些错误只能存在于人类的想象中。

每个挑战都有时间限制，在这种情况下，您必须尽快解决10秒钟。在确定的时间之后这样做是不值得的，否则你会作弊，对自己不公平。在下面的几行中，您将看到完整的解决方案（带图像），以便下次获得正确的答案。祝你好运。

视觉挑战：在图像中找到所有可能的错误。照片：脸书。

视觉谜语的解决方案

图片还没看见吗？时间很短，你没能找到正确的答案？如果你没有成功，不要担心或感到难过。它发生在生活中，也发生在视觉挑战中。

请记住，这是完全正常的，因为这些病毒性挑战需要大量的时间和耐心来解决才能获得学习。如果你不是在十秒钟内成功应对这一挑战的精选天才群体中的一员，我们邀请你来看看解决方案。

正如你在下面显示的图片中看到的那样，这个视觉挑战最多有四个错误：第一个是交通信号灯，令人难以置信的是没有红灯；第二个是街中间有一列火车，当时没有轨道；第三个是机械没有门；最后一个是广告卡特尔。

别忘了与你的朋友或亲密的人分享视觉挑战，这样他们就可以在自然原因造成的压力时获得一点乐趣。请记住，随着更多的参与者，挑战变得很有趣。

解决方案：在下图中查看错误所在。照片：脸书。

我们所说的病毒挑战是什么意思？

这些是一系列活动，可以涉及各种主题，例如数学，谜语，物体关系等。目的是激发人们对以有趣的方式寻找答案的兴趣，并使我们能够将我们在生活中某个时刻学到的基本知识付诸实践。

什么是逻辑谜语？

逻辑谜题是消遣或游戏，包括找到谜团的解决方案，仅通过直觉和推理才能找到短语的隐藏含义。这不是因为拥有某些知识。

谜语的不同之处在于，它们以押韵的形式构成谜语，通常针对儿童的听众。它们大多以幽默的方式使用。

此外，谜语是作为游戏出现的谜，需要利用洞察力来找到合适的解决方案。

它们中可能有不同的结构，其中一些表现出押韵；另一方面，其他人则专注于建立逻辑问题，该问题需要技巧和分析才能成功解决。

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