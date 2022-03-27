乌克兰军队将使用便携式英国导弹击落俄罗斯飞机

英国政府本周日宣布，乌克兰将在冲突中首次部署英国制造的防空导弹。

国防部长本·华莱士周日告诉《邮报》，乌克兰军队即将开始使用 Starstreak 系统，即击落低空飞行的敌方飞机的便携式高速导弹。

华莱士说，第一批乌克兰军队已经接受训练，并且已经与Starstreak一起部署，并补充说，英国在帮助被普京入侵的国家方面 “比其他任何人都做得更多”。

另一方面，国防部长排除了坦克的供应，这是乌克兰总统泽伦斯基向西方盟友提出的要求之一。

“最大的挑战之一是，在武器系统的复杂性方面取得的进展越大，使用武器所需的培训就越多，这就是为什么这项努力的真正重点必须是帮助乌克兰人恢复或找到已经在其库存中的俄罗斯或苏联装备的原因。仅仅提供英国坦克是行不通的，” 华莱士说。

英国国防部长本·华莱士（路透社/彼得·尼科尔斯）

上周三，在两次北约和七国集团峰会前夕，英国首相鲍里斯·约翰逊已经宣布向乌克兰再运送6,000枚导弹，自俄罗斯入侵以来，其对该国的防御性武器供应量翻了一番。

约翰逊说，尽管乌克兰人进行了 “非常勇敢” 的抵抗，但 “我们不能袖手旁观，让俄罗斯人摧毁乌克兰的城市。”

这 6,000 枚防御导弹被添加到英国已经向乌克兰发送的 4,000 多枚反坦克导弹中，包括 NLA W 和 Javelin 以及 Starstre ak。

约翰逊还宣布向乌克兰军队提供2500万英镑（3,300万美元，3000万欧元）的援助，此外还承诺提供4亿英镑的经济和人道主义援助。

这位英国总统警告说：“危机开始一个月后，国际社会面临着一个选择。”他说：“我们可以让自由之火在乌克兰燃烧，或者冒着在整个欧洲和全世界灭绝的危险。”

联合王国还将向英国公共广播集团的国际广播机构BBC Wor ld Service拨款410万英镑，以 “打击俄罗斯和乌克兰的错误信息”，并为前南问题国际法庭调查可能的战争罪提供更大的支持。

在这方面，华莱士周日警告说，普京的将军们正面临类似于第二次世界大战后对纳粹在乌克兰犯下的战争罪的纽伦堡审判的估计，所谓的 “马里乌波尔屠夫” 米哈伊尔·米津采夫因轰炸乌克兰平民而位居榜首。城市。

“系统地摧毁马里乌波尔的1,000多处房产违背了《日内瓦四公约》。华莱士说，所使用的武器类型及其交付方式表明是故意的目标。”

“最后，大多数人都能获得正义，我毫不怀疑最终会伸张正义。目前，这种清算似乎正在实地进行，大量俄罗斯 [军事] 领导人遇害，” 他总结道。

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