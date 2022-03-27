乌克兰当局表示，美国 “不反对” 波兰交出战斗机

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

乌克兰周六保证，尽管五角大楼此前曾拒绝过该提议，但美国不反对波兰向其提供战斗机以面对俄罗斯的入侵。

“美国不反对转让飞机。因此，球现在在波兰的屋顶上，” 乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴在给法新社的一封信中说。

库莱巴和乌克兰国防部长奥列克西·雷兹尼科夫白天在华沙会见了正在波兰访问的美国总统拜登，以加强对这个与乌克兰接壤的北约成员国的支持。

在与乌克兰官员以及美国国务卿安东尼·布林肯和劳埃德·奥斯汀会晤后，总统会见了波兰总统安德烈·杜达。

波兰总统安德烈·杜达接见美国总统拜登（Slawomir Kaminski /Agenja wyborcza.pl 通过路透社）

本月早些时候，五角大楼拒绝将战斗机从波兰转移到基辅以与俄罗斯军队作战，认为这是 “高风险”，这在当时意味着乌克兰为获得更多空中火力而需要一罐冷水。

库莱巴说：“乌克兰迫切需要更多的战斗机，” 他坚持认为基辅需要它们 “在空中取得平衡”，防止俄罗斯 “杀害更多平民”。

波兰已经表示支持通过位于德国拉姆施泰因的美国空军基地将其苏联时代的MiG-29转移到乌克兰的计划。

拜登保证，他对保卫波兰和其他北约成员国的承诺是 “神圣的”，欧洲的稳定对美国 “至关重要”。

06-12-2021 乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基 政治 TWITTER//VOLODYMYR ZELENSKY

在华沙会议上，杜达告诉拜登，波兰人有 “极大的受到威胁的感觉”；担心俄罗斯入侵乌克兰后可能会进攻其领土。

“我们认为第5条是一项神圣的义务。这是一项神圣的义务。你可以指望这一点。他们的自由是我们的，” 拜登告诉杜达。

美国总统认为，至关重要的是，北约保持 “绝对、完全和完全的团结，其观点不分离”，并且 “一致行动”。

反过来，他说这是俄罗斯一个月前入侵乌克兰的结果，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京未能实现将北约东侧与西方 “分开” 的目标。

美国总统拜登在华沙与波兰代表团举行双边会议，讨论俄罗斯入侵乌克兰的问题。波兰，2022年3月26日。路透社/Evelyn Hockstein

拜登强调：“欧洲的稳定对美国至关重要。”

据白宫称，周六与乌克兰官员的会晤标志着拜登自俄罗斯入侵开始以来首次与乌克兰官员会晤，并讨论了 “未来帮助乌克兰保卫领土的努力”。

会后，乌克兰国防部长对美国援助乌克兰的未来表示 “谨慎乐观”，并在拜登告诉他的推文中说：“乌克兰启发了整个世界。”

拜登将在本周六结束他的欧洲之行，与乌克兰难民会面，并就面对乌克兰战争世界必须采取的下一步行动发表演讲。

根据法新社的信息，EFE

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