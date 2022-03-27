乌克兰警告说，普京的军队正在集中袭击食品和燃料仓库

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





乌克兰内政部顾问瓦迪姆·丹尼森科（Vadim Denisenko）说，正如他们似乎表明的那样，俄罗斯军队的一项新战略涉及摧毁该国的食品和石油商店。最近几天发生@@ 了一系列类似的袭击。

“俄罗斯已经开始摧毁油库和食品商店。这位乌克兰官员说，最近几天，他们摧毁了卡利诺夫卡的石油储量和北顿涅茨克的食物。

根据 RBC-Ukraine收集的一次采访，这表明 “乌克兰需要了解俄罗斯的战略”，这将是 “未来几周的任务”。

因此，这位部长表示，应对计划涉及 “尽可能” 将仓库中的食物和燃料重新分配到一种更难攻击的 “移动仓库”。

他说：“这将是困难的，各地区将不得不付出很大的努力，但我们别无选择，因为（俄罗斯人）开始攻击粮食、石油和石油仓库。”

消防员在俄罗斯导弹袭击利沃夫市后受损的油库中行动（路透社/Alkis Konstantinidis）

乌克兰当局则表示，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，俄罗斯的袭击已经影响到总共59个礼拜场所。

根据国籍和良心自由政策国家服务局公布的清单，损坏的重点是乌克兰东正教教堂的建筑物，该教堂依赖于莫斯科，在该国东部有特殊存在。

该机构还包括对天主教堂，五座新教教堂，三座清真寺和三座犹太教堂的破坏，以及对位于哈尔科夫的大屠杀受害者致敬的Drobitsky Y ar遭受的破坏。

据新闻门户网站哈尔科夫今日报道，这座纪念碑是一个七臂的犹太烛台或烛台，已被俄罗斯榴弹炮击中。纪念碑的七个臂中有两只被损坏。

这座纪念馆让人想起纳粹占领期间（1941-42 年）在哈尔科夫郊区遇害的 6,000 至 20,000 名犹太人和苏联囚犯。

国防部今天报道，俄罗斯武装部队用海上发射的远程武器摧毁了基辅附近的一个乌克兰导弹仓库，国防部还报告说，在昨天对利沃夫的袭击中，一个燃料基地和一家无线电维修店被拆除。

献给大屠杀受害者的德罗比茨基纪念碑，被俄罗斯轰炸破坏

军事部发言人伊戈尔·科纳申科夫在上午的军事报告中说，S-300 和 Buk 防空导弹系统的导弹库在首都西南 30 公里处的普列谢茨科耶镇被摧毁。

此外，他证实，周六，俄罗斯军队用远程导弹袭击了利沃夫的一个大型燃料基地，为在西部地区和部署在基辅附近的乌克兰军队提供了补给

他说：“此外，高精度巡航导弹摧毁了利沃夫无线电维修厂的车间。”

与此同时，根据联合国人权事务高级专员本周六发布的最新消息，自入侵开始以来，已有近1,100名乌克兰平民丧生，1,754人受伤。

报告称，“从2月24日上午4时俄罗斯联邦开始对乌克兰发动武装攻击，直至3月25日凌晨00时，高级专员记录了1 104人死亡，1 754人受伤”。

已确定死者为221名男子、167名妇女、30名男孩和15名女孩，以及51名男孩和1,288名成年人等待身份确认。已确定伤者为194名男子、148名妇女、30名女孩和24名男孩，还有70名儿童和1,288名成人在等待身份确认。

来自 Europa Press 和 EFE 的信息

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