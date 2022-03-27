乌克兰报告说，自俄罗斯袭击开始以来，已有59个礼拜场所遭到破坏。

乌克兰当局报告说，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，俄罗斯的袭击已经影响了总共59个礼拜场所。
根据国籍和良心自由政策国家服务局公布的清单，损坏的重点是乌克兰东正教教堂的建筑物，该教堂依赖于莫斯科，在该国东部有特殊存在。
该机构还包括对天主教堂，五座新教教堂，三座清真寺和三座犹太教堂的破坏，以及对位于哈尔科夫的大屠杀受害者致敬的Drobitsky Y ar遭受的破坏。
据新闻门户网站哈尔科夫今日报道，这座纪念碑是一个七臂的犹太烛台或烛台，已被俄罗斯榴弹炮击中。纪念碑的七个臂中有两只被损坏。
这座纪念馆让人想起纳粹占领期间（1941-42 年）在哈尔科夫郊区遇害的 6,000 至 20,000 名犹太人和苏联囚犯。
与此同时，根据联合国人权事务高级专员本周六发布的最新消息，自入侵开始以来，已有近1,100名乌克兰平民丧生，1,754人受伤。
报告称，“从2月24日上午4时俄罗斯联邦开始对乌克兰发动武装攻击，直至3月25日凌晨00时，高级专员记录了1 104人死亡，1 754人受伤”。
已确定死者为221名男子、167名妇女、30名男孩和15名女孩，以及51名男孩和1,288名成年人等待身份确认。已确定伤者为194名男子、148名妇女、30名女孩和24名男孩，还有70名儿童和1,288名成人在等待身份确认。
就控制区而言，联合国估计，在仍由乌克兰政府控制的领土上，有1,045人死亡，1 527人受伤，其中在该国东部有争议的顿涅茨克和卢甘斯克地区控制的地区有295人死亡，681人受伤。在这些自封的共和国的民兵控制的地区，联合国记录了286人伤亡（59人死亡，227人受伤）。
联合国指出，大多数平民伤亡是由于使用具有 “大范围影响” 的爆炸性武器、重炮、使用火箭平台以及空袭造成的。
联合国指出，实际数字 “要高得多，特别是在政府控制的领土上，尤其是在最近几天”，因为缺乏关于发生激烈敌对行动的某些地方的信息，而且伤亡的许多细节 “仍在等待证实”。
联合国还 “注意到” 乌克兰总检察长办公室的报告，根据该报告，截至3月26日8时（当地时间），已有136名儿童死亡，199名儿童受伤。
来自 EuropaPress 的信息
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