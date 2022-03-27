乌克兰报告说，自俄罗斯袭击开始以来，已有59个礼拜场所遭到破坏。

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

乌克兰当局报告说，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，俄罗斯的袭击已经影响了总共59个礼拜场所。

根据国籍和良心自由政策国家服务局公布的清单，损坏的重点是乌克兰东正教教堂的建筑物，该教堂依赖于莫斯科，在该国东部有特殊存在。

该机构还包括对天主教堂，五座新教教堂，三座清真寺和三座犹太教堂的破坏，以及对位于哈尔科夫的大屠杀受害者致敬的Drobitsky Y ar遭受的破坏。

据新闻门户网站哈尔科夫今日报道，这座纪念碑是一个七臂的犹太烛台或烛台，已被俄罗斯榴弹炮击中。纪念碑的七个臂中有两只被损坏。

献给大屠杀受害者的德罗比茨基纪念碑，被俄罗斯轰炸破坏

这座纪念馆让人想起纳粹占领期间（1941-42 年）在哈尔科夫郊区遇害的 6,000 至 20,000 名犹太人和苏联囚犯。

与此同时，根据联合国人权事务高级专员本周六发布的最新消息，自入侵开始以来，已有近1,100名乌克兰平民丧生，1,754人受伤。

俄罗斯袭击前的德罗比茨基纪念碑

报告称，“从2月24日上午4时俄罗斯联邦开始对乌克兰发动武装攻击，直至3月25日凌晨00时，高级专员记录了1 104人死亡，1 754人受伤”。

已确定死者为221名男子、167名妇女、30名男孩和15名女孩，以及51名男孩和1,288名成年人等待身份确认。已确定伤者为194名男子、148名妇女、30名女孩和24名男孩，还有70名儿童和1,288名成人在等待身份确认。

乌克兰利沃夫的俄罗斯轰炸机背后的烟雾（路透社/Pavlo Palamarchuk）

就控制区而言，联合国估计，在仍由乌克兰政府控制的领土上，有1,045人死亡，1 527人受伤，其中在该国东部有争议的顿涅茨克和卢甘斯克地区控制的地区有295人死亡，681人受伤。在这些自封的共和国的民兵控制的地区，联合国记录了286人伤亡（59人死亡，227人受伤）。

联合国指出，大多数平民伤亡是由于使用具有 “大范围影响” 的爆炸性武器、重炮、使用火箭平台以及空袭造成的。

联合国指出，实际数字 “要高得多，特别是在政府控制的领土上，尤其是在最近几天”，因为缺乏关于发生激烈敌对行动的某些地方的信息，而且伤亡的许多细节 “仍在等待证实”。

周五乌克兰士兵和居民在战争中丧生的一名 20 岁士兵的葬礼上的照片 2022年3月25日。路透社/nacho Doce

联合国还 “注意到” 乌克兰总检察长办公室的报告，根据该报告，截至3月26日8时（当地时间），已有136名儿童死亡，199名儿童受伤。

来自 EuropaPress 的信息

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