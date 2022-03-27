英国表示，如果普京结束对乌克兰的入侵，对俄罗斯的制裁可能会取消

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

英国外交大臣伊丽莎白·特鲁斯保证，如果俄罗斯总统弗拉基米尔·普京结束对乌克兰的入侵并承诺 “不再侵略” 其他国家，就可以取消对俄罗斯寡头、银行和公司的制裁。

特鲁斯在接受《电讯报》采访时说：“这些制裁只有在全面停火和撤出后才能消失，而且还要承诺不再有侵略，” 他在接受采访时强调：“如果有更多的侵略行为，也有机会实施制裁。将来。”

特鲁斯还透露，她的外交部已经成立了一个专门的谈判单位，以 “在俄罗斯人认真对待谈判时支持乌克兰”，这就是为什么英国外交负责人认为北约盟国必须 “强硬” 才能实现和平的原因。

“我们需要加倍制裁。我们需要加倍运往乌克兰的武器。但是，当谈判时机成熟时，我希望英国成为确保我们支持乌克兰达成行之有效的协议的关键部分，” 他解释说。

英国外交大臣伊丽莎白·特鲁斯

特鲁斯保证，乌克兰和西方当前采取的策略的延续 —— 在某些情况下还会升级 —— “可能使普京回到谈判桌上”。

“我们必须对普京施加更大的压力（...）在内部，通过经济和俄罗斯的疲软，” 英国外交大臣解释说。

英国外交大臣的声明与美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）上周的声明相吻合，他在声明中辩称，只要俄罗斯 “不改变方向”，对俄罗斯的制裁就会继续。

尽管布林肯指出，美国对俄罗斯经济产生 “巨大影响” 的制裁的意图不是 “永久” 实施制裁。

就其本身而言，克里姆林宫再次激起了在入侵乌克兰时使用核武器的幽灵，而普京的军队同时袭击了该国的几个城市。

俄罗斯前总统兼安理会副主席德米特里·梅德韦杰夫说，莫斯科可以用原子弹攻击只使用常规武器的敌人。

“我们有一份关于核威慑的特别文件。这份文件清楚地说明了俄罗斯联邦有权使用核武器的理由。让我提醒你们，其中有一些：第一是俄罗斯遭到核导弹袭击的情况。第二种情况是对俄罗斯或其盟国使用其他核武器，” 他列举道。

（来自欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：