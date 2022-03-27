这样你就可以在自己的视频中使用 TikTok 的声音作为解说员

TikTok 使您可以非常轻松地录制，编辑和发布视频。用户能想到的任何东西都可以传播病毒。此外，您只需单击一下即可获得所有内容。原始音乐和音频伴随图像，滤镜和效果，字幕，甚至是解说员，TikTok画外音。它被称为文字转语音，如果你不想在视频中讲话，而你更喜欢用 “Loquendo” 风格的画外音来阅读所写的内容，它很有用。

就像TikTok上的所有内容一样 ，将文本转换为语音以伴随帖子相对容易。 无论是在 iPhone 还是安卓智能手机上使用 TikTok。在视频中，您可以使用自己的音乐和歌曲或平台提供的音乐和歌曲。您还可以添加声音和音效，所有这些都带有解释视频或播放图像的画外音。它可以是您自己的声音（正常或失真），也可以是 TikTok的声音。 唯一的限制是创造力。以及出版的时限。

出于好奇，去年TikTok将声音改为新声音。原因？最初的配音演员起诉该平台是因为该平台被用于她没有被雇用的东西。因此，TikTok 所有者 ByteDanc e 通过改变声音解决了这个问题。接下来， Infobae介绍了如何将其添加到视频中。

这就是在 TikTok 视频中使用文字转语音的方式

必须假设您是TikTok用户，并且已经安装了官方的Android或iOS应用程序。当然，有必要注册为用户。它是免费的，您可以使用谷歌或 Facebook 凭据来加快流程。这样，您就不必记住新密码了。

打开应用程序后，您可以查看其他人的帖子或创建自己的视频。要开始录制或编辑出版物，只需单击带有+符号的图标即可。它位于电话屏幕的底部。

TikTok（照片：isenaCode）

然后，发布助手为您提供了在此确切时刻保存视频或将捕获的视频上传到智能手机的选项。它还允许您上传照片。有了视频后，就可以开始编辑了。这是你可以添加东西的地方。重要的是 TikTok 的声音。

要在视频中添加画外音，您需要单击 “文本”，然后输入要添加到视频中的文本。默认情况下，这会在图像上添加文本。然后，为了使用TikTok语音阅读文本，我们必须单击要听的文本，然后选择 “文字转语音” 选项。

文字转语音 en TikTok。（照片：marficom）

最后一步是发布。应该记住，视频可以隐藏，以便只有拥有该视频的用户才能看到它。一旦你确定自己喜欢它的外观，就可以在 TikTok 上发布给所有人看。

另一种选择是将视频另存为草稿和/或您也可以发布视频并将副本保存到手机。

关于TikTok的声音，要记住两件事：

1.如果您更改了要使用 “旁白” 朗读的文本，则必须重新启用语音朗读功能才能大声朗读。编辑本人也会记住这一点。

2。如果您不喜欢它，可以通过再次单击文本并单击 “撤消” 来关闭它。

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