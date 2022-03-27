饮酒与6种癌症之间不可思议的关系

SANTA ROSA, CA - FEBRUARY 07: A Russian River Brewing Company customer takes a sip of the newly released Pliny the Younger triple IPA beer on February 7, 2014 in Santa Rosa, California. Hundreds of people lined up hours before the opening of Russian River Brewing Co. to taste the 10th annual release of the wildly popular Pliny the Younger triple IPA beer that will only be available on tap from February 7th through February 20th. Craft beer aficionados rank Pliny the Younger as one of the top beers in the world. The craft beer sector of the beverage industry has grown from being a niche market into a fast growing 12 billion dollar business, as global breweries continue to purchase smaller regional craft breweries such this week's purchase of New York's Blue Point Brewing by AB Inbev. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

庆祝新的一年，用酒来庆祝。新年的开始和宗教节日是用酒精庆祝的。它是在家中或在酒吧和迪斯科舞厅与朋友聚会时拍摄的。酒精是一种产品，是拉丁美洲许多人日常生活的一部分，拉丁美洲是世界上人均消费量最高的地区。但是，经过数十年的研究，一项新的科学评论表明，有强有力的证据表明， 饮酒会增加患6种癌症的风险：肝癌、乳腺癌、食道癌、结直肠癌、口咽癌和喉癌。

饮酒对这些肿瘤发展的影响涉及多种机制。一是乙醛的直接毒性作用，乙醛是人体消耗时酒精分解的产物。酒精还会导致激素水平的变化以及自由基的产生，这些自由基会积聚并可能损害和杀死细胞。有些机制是在饮用过量酒精后触发的，而另一些机制已经触发消耗量介于轻度至中度之间。

来自Conicet和阿根廷临床与健康有效性研究所（IECS）的一组研究人员与乌得勒支大学和其他机构的同事合作，对证明癌症风险与饮酒之间存在关联的证据进行了审查。荷兰的机构。

“在全球范围内，酒精归因的癌症负担在各地区之间存在很大差异：大多数由酒精引起的癌症死亡发生在西太平洋地区（占所有癌症死亡人数的7.8％），而在东地中海地区，所有癌症死亡中只有0.7％归因于酒精消费，” 他们在专业杂志《 BMC Public Health》发表的一篇文章中写道。

轻度至中度饮酒已经出现了一些导致肿瘤的机制 (iStock)

在美国，全世界所有癌症死亡人数中有4％归因于饮酒。最近，在智利和巴西开展了具体工作。人们发现，饮酒是这些国家癌症发病率和死亡率的第三个可预防原因。它在智利占所有癌症死亡人数的3.1％，在巴西占4.5％。就阿根廷的具体情况而言，尚未量化。

在回顾了先前的研究之后，研究人员阿里尔·巴达赫（Ariel Bardach）和纳塔利娅·埃斯皮诺拉（Natalia Espinola）以及来自荷兰的同事，重点研究了饮酒对阿根廷肿瘤发展的影响。2018年，该国53％的人口饮酒。研究人员使用不同的数据，例如全国风险因素调查的结果和国家卫生部的生命统计数据，开发了一个模型，该模型使他们能够估计男性所有癌症死亡人数中有3.7％归因于饮酒。而就女性而言，这一比例为0.8％。也就是说，这些百分比表示因饮酒而过早死于癌症的男性和女性。

他们还分析了数据，并根据每天的消费量发现了不同的影响程度。轻度或轻度消费者是指每天最多喝一罐啤酒或半杯葡萄酒的消费者。“温和派” 是那些每天消耗多达一升四分之一的啤酒或半升葡萄酒的人。同时，“沉重” 的消费者是那些每天喝超过半升葡萄酒或超过一升四分之一啤酒的人。

科学家发现，如果 “重度” 饮酒者每天减少饮酒量，转向中度消费类别，该国因酒精引起的癌症死亡人数将减少24％。但 他们还发现，如果将中度饮酒者归入 “轻度或轻度消费” 类别，将进一步减轻酒精引起的癌症负担：几乎一半的死亡和残疾调整生命年数 可归因于酒精饮料正如布宜诺斯艾利斯大学的医学博士，拥有英国伦敦卫生与热带医学学院的流行病学硕士学位的Bardach博士向Infobae解释的那样，他向 Infobae 解释了饮酒。

饮酒也会导致女性患乳腺癌（存档）

根据巴尔达赫博士及其同事的说法，为了在未来几年阿根廷降低不同水平的酒精消费，应该实施世界卫生组织（世卫组织）建议的5项有效和低成本措施的综合战略。这就是名为 SA FER 的技术包。一项措施是通过法律、政策和方案限制酒精的供应，特别是防止年轻人和其他弱势和高风险群体容易获得酒精饮料。

其他四项措施是强制执行措施，禁止在酒精影响下驾驶车辆，便利进入检测和短暂干预以及医疗，对广告、赞助和促销酒精饮料实行禁止或限制措施，并通过税收提高酒精价格。根据巴尔达赫的说法，“阿根廷目前有一项与控制酒精消费有关的法规，但这还不够，因为它足以达到国际标准。”

在 Infobae 的咨询下，费雷拉研究所 Conicet 首席研究员、科尔多瓦国立大学（UNC）心理学系神经生理学和心理生理学讲座教授里卡多·保塔西（Ricardo Pautassi）对巴达赫、埃斯皮诺拉和他们来自荷兰的同事。“研究人员发表的研究使我们能够了解阿根廷饮酒造成的癌症负担，并将其与该地区国家（例如智利和巴西）进行比较。他是阿根廷的未成年人。到目前为止，这还不为人所知，” 保塔西说。

一项有效的措施是强制执行措施，禁止在酒精影响下驾驶车辆（资料库）

研究人员Pautassi强调，同样最相关的是 “作者提出的预防策略：如果公共政策针对中等消费者，则酒精归因死亡造成的死亡率可以减少大约一半。参与该小组的工作可以在癌症疾病的公共卫生指标方面产生重大变化，甚至比研究重度或重度使用者群体更大。尽管值得澄清的是，这并不意味着不应对大量消费者采取行动。”

Pautassi同意巴尔达赫小组的观点，即应尽快在该国实施世卫组织建议的5项低成本措施的战略。“这些策略具有众所周知的积极影响。”他还指出，消费者对大多数与酒精相关的癌症的风险认识仍然很低。

如今的人群中几乎不存在因乳腺癌、唇癌、食道癌等其他癌症而饮酒的风险（Getty Images）

“我知道人们对饮酒对肝脏的影响有足够的认识。但是这种病理学与大量使用者更相关。另一方面，当 今的人口中几乎不存在因乳腺癌、唇癌、食道癌等其他癌症而饮酒的风险。人们应该考虑到，酒精是一种对人体有非常广泛的毒性影响的药物。 它在细胞中产生氧化应激并引起不同的癌症，” Pautassi博士解释说。

“同一位作者先前的研究表明，低饮酒对心血管疾病和中风会产生轻微的积极影响。但是，作者指出，如果考虑到该研究的数据以及他们现在发表的有关患癌风险的新研究数据，那么酒精对健康的一次性影响是负面的，” 保塔西警告说。就像抽烟或暴露在烟雾中一样，饮酒对健康有害。

同时，阿根廷美洲心脏基金会（FIC）的医生兼联合执行主任玛丽塔·皮萨罗（Marita Pizarro）同意，阿根廷应实施世卫组织SAFER一揽子计划的措施，以减少有害的酒精消费。“应该在促进旨在推迟青少年开始饮酒的年龄（现在是14岁）的公共政策方面取得进展。皮萨罗在与 Infoba e的对话中说，通过实施SAFER战略的措施，酒精消费量将减少，从而减少癌症和其他疾病的发展。

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