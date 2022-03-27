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星期日 27 三月 2022
奇諾

2022年南美俱乐部杯少年队和麦德林赛程安排

Conmebol本周六宣布了大陆锦标赛的比赛安排和日期，两支哥伦比亚队将参加比赛

Newsroom Infobae

27 三月 2022

Conmebol 本周六透露了 2022年南美杯比赛时间表将如何分配。国际比赛将于 4月5日开始小组赛，决赛将于 10月1日在巴西利亚的ManéGarrincha体育场举行。

来自巴兰基亚的 JuniorIndependiente Medellín 是两支将在小组赛阶段说 “出席” 的哥伦比亚球队。“Tiburón” 队淘汰了 La Equidad；而 “波德罗索” 队在上一阶段击败了卡利美洲队。

抽奖的结果呈现了两种不同的现实。获得种子的巴兰基亚队将面临困难的领域，因为它将面对弗鲁米嫩塞（巴西），弗鲁米嫩塞（巴西）在解放者杯对阵奥林匹亚的预选赛阶段跌入南美。同样，他将与圣达菲联盟（阿根廷）和奥连特·彼得罗罗（玻利维亚）对战。

虽然从纸面上看，“Poderoso” 合奏团的竞争对手较小。由于其工作人员成本和在非洲大陆的发展轨迹，波托阿雷格里国际组织（巴西）将是有资格参加下一次审判的主要候选人。但是，其他球队将对乌拉圭队胡利奥·科梅萨尼亚领导的球队提出有趣的挑战：10月9日（厄瓜多尔）和瓜伊雷尼亚（巴拉圭）。

日期 1 | 联合圣达菲VS.少年

日期：4月6日，星期三

Hora：下午 5:15

关闭 2 | 少年 Vs.弗鲁米嫩塞

日期：4月13日，星期三

时间：晚上 7:30

日期 3 | 东方石油vs.少年

日期：4月28日星期四

时间：晚上 7:30

第四回合 | 弗鲁米嫩塞 Vs.少年

日期：5月4日星期三

时间：晚上 7:30

日期 5 | 少年VS.东方石油

日期：5月17日，星期二

时间：晚上 7:30

日期 6 | 少年VS.圣达菲联盟

日期：5月26日，星期四

时间：晚上 7:30

来自巴兰基亚的 Junior 对他参加南美俱乐部杯有着非常积极的回忆。在他的次出场中，他在五场比赛中至少进入了四分之一决赛。总的来说，其收益率甚至为 55％

201 8年版本是 “鲨鱼” 粉丝最记得的版本。那年，哥伦比亚队进入了比赛的决赛，在那里他们面对了巴拉那竞技。总比分 2-2 结束后，冠军头衔是从罚球点开始的集合中定义的，使巴西队成为获胜者（4-3）。

日期 1 | 瓜伊雷纳VS.麦德林

日期：4月7日，星期四

时间：晚上 7:30

日期 2 | 麦德林 vs 10月9日

日期：4月14日，星期四

时间：晚上 7:30

日期 3 | 麦德林VS.国际

日期：4月26日，星期二

时间：晚上 7:30

日期 4 | 十月 9 与.麦德林

日期：5月3日，星期二

时间：晚上 7:30

日期 5 | 国际大战.麦德林

日期：5月17日，星期二

Hora：下午 5:15

日期 6 | 麦德林VS.Guairena

日期：5月24日，星期二

时间：晚上 7:30

Independiente Medellín最后一次参加南美杯是在 2018年的比赛中；但是，这并没有带来最美好的回忆，因为他在第一阶段对阵 Sol de Améric a（巴拉圭）的比赛中被淘汰。同时，最令人难忘的表现是 2016年，它进入了四分之一决赛

总的来说，“强者” 已经参与了五次，收益率仅为 35.71％

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