撤销授权：Sheinbuam在国家统计局发表声明后再次谈到了磋商

尽管国家选举研究所（INE）对他提出了多项指控，但墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）再次谈到了撤销授权，将于 4月10 日进行。

首都总统通过其官方 Twitter 帐户表示，在墨西哥，将首次有可能决定担任首席执行官职位的人的停留。

“今年4月10日有一个历史约会。我们将首次能够决定墨西哥总统是否继续任期。想象一下这个练习以前是否存在过。有些人不想参加。这是他的决定。大多数人想要参与式民主，” 克劳迪娅·辛鲍姆当时在社交媒体上写道。

CDMX政府首脑再次谈到撤销授权（照片：Twitter）

值得一提的是，选举机构曾多次要求该国首都政府首脑下载出版物，其中提到了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）推动的磋商。

国家统计局最后一次命令 Sheinbaum 删除 Twitter 帖子是在 3 月 22 日。当时，选举机构告诉她，她没有遵守先前发布的预防措施。

“今天我收到了一份来自 @INEMexico 的新工作，迫使他们删除他们认为是宣传的社交媒体帖子。我继续下载网络，但我们将面临挑战，因为我们认为它是部分的和过度的。再一次”，首都总统在该平台上写道。

撤销授权磋商将于 4 月 10 日举行（照片：ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM）

去年 3 月 10 日，关于解释政府宣传概念范围的法令草案的倡议获得普遍批准，各级公职人员可以通过该法令草案传播或谈论撤销授权或其他民主进程，而不被视为宣传。所谓的 “法令” 是由众议院议长塞尔吉奥· 古铁雷斯·卢纳提出的。

但是，联邦司法机构选举法庭（TEPJF）表示，该法令不在4月的磋商中考虑。

法庭的专门分庭裁定，目前不能适用该法令，因为这将违反《宪法》第105条规定的暂时性，该条规定，选举规则的修正案必须至少在90天前获得批准和公布选举的开始，或者在这种情况下是撤销授权，但没有发生。

TEPJF 表示，该 “法令” 不适用于撤销授权（照片：Twitter @TEPJF_Informa）

“对法令中提及的概念范围的这种具体说明至关重要，因此不应适用于已经开始的选举进程，因为那样的话，指导这些选举的原则的适用可能会改变，至少在确定性方面是如此，这意味着所有将要积极参与诉讼的人和将要投票的人都必须非常清楚，” 分庭主审法官鲁本·拉拉说。

劳拉解释说，如果在当前的选举过程中适用该法令，它将改变他们受哪些规则的约束、受哪些规则的约束以及哪些规则将决定这些程序的路线的确定性，以及法律确定性、合法性和不溯既往的规则的确定性。规范。

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