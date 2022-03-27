2022年卡塔尔预选赛：佩德罗·加莱斯以及按当前格式与南美队长进行的WhatsApp讨论

2022年卡塔尔预选赛即将结束。3月29日星期二，可以确定 CONMEBOL 必须派代表参加世界杯的四个半名额。但是，已经持续了大约两年半的过程给非洲大陆这一地区的国家的队长带来了一些不适，其中包括守门员佩德罗·加莱斯（Pedro Gal lese）。秘鲁的选择。

原因是什么？每个团队的推荐人将包含在 WhatsApp 小组中，他们将在小组中讨论漫长的旅程和资格认证过程本身的持续时间等问题。改变形式将是重返两组争端的解决方案，就像 1998 年法国预选赛之前的情况一样。

这些信息是由巴西门户网站Globo Esporte收集的，他在那里发布了 “Scratch” 队长蒂亚戈·席尔瓦（Thiag o Silva）关于参加预选赛所需时间的声明，因为其中大多数来自欧洲并且旅行很长时间。这与欧洲人自己不同，欧洲人自己的一切都很接近（俱乐部和国家队），只需要旅行几个小时。“ 这不仅是18场比赛，还有我们的旅行。与近距离比赛且几乎没有转会的欧洲人相比，这是很大的里程。 这位来自英格兰的切尔西后卫评论说，除了天气之外，还有很多磨损，与欧洲完全不同。”

他还要求考虑如何缩短分类过程，以弥补在飞机上花费的长时间。这样，避免比以前少的体力消耗。“如果我们能以某种方式 在这些旅行中找到平衡点，那肯定会让我们的住宿和表演更加轻松 。在我看来，这绝对是不必要的，这绝对是磨损的，” 他补充说。

另一方面，玻利维亚前锋兼队长马塞洛·马丁斯（Marcelo Martins）也加入了这一请求，但澄清说，最终决定权将由国际足联作出。“我们与国际足联举行了一次会议，预选赛的形式似乎会有所改变。我是谁来改变这个？订单来自上方。 国际足联是决定的人，但我认为这很好，有效，会很有趣，因为球员们不会长途跋涉并返回国家队 ，” 现任塞罗·波特诺袭击者说。

南美队队长名单如下：

。 Pedro Gallese（秘鲁）

。莱昂内尔·梅西（阿根廷）

。蒂亚戈·席尔瓦（巴西）

。迭戈·戈丁（乌拉圭）

。克劳迪奥·布拉沃（智利）

。戴维·奥斯皮纳（哥伦比亚）

。恩纳·瓦伦西亚（厄瓜多尔）

。古斯塔沃·戈麦斯（巴拉圭）

。托马斯·林孔（委内瑞拉）

。马塞洛·马丁斯（玻利维亚）

应该注意的是，这个WhatsApp小组是在2021年巴西美洲杯的预览中创建的。该国的 COVID-19 疫情正在上升，人们对其发展存在疑问。尽管他们终于必须采取严格的生物安全措施来防止传染。

秘鲁国家队案例

而且，对于那些来自欧洲的人来说，不仅有一个缺点。就秘鲁而言，它有3名球员在中东比赛。安德烈·卡里略和克里斯蒂安·库埃瓦在沙特阿拉伯，而怀尔德·卡塔赫纳则在阿拉伯联合酋长国演出。在预选赛之前，他们花了大约17个小时的时间来利马与秘鲁代表团会面。此外，必须记住，然后他们必须适应时间表的变化，并能够尽可能消化 “时差”。更不用说他们有3天的时间集中在国家队身上，他们必须尽最大努力将五种感官发挥到极限。

同样，在去年，CONMEBOL 确定将在9月和10月进行两次三重约会，这一事实不仅伤害了球员，而且伤害了国家队和俱乐部本身，因为许多人在返回时受伤，因为他们在比赛中遭受了巨大的身体磨损很短的时间。

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