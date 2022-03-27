普京指责阿塞拜疆进入俄罗斯使团控制的地区，违反了纳戈尔诺-卡拉巴赫的停火协议

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

“阿塞拜疆武装部队违反2020年11月9日俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚领导人三方声明的规定，于2020年3月24日至25日进入俄罗斯驻纳戈尔诺-卡拉巴赫维持和平特遣队责任区，并设立了观察哨”，在一份声明中谴责了俄罗斯国防部。声明补充说，土耳其制造的无人机被用来攻击法鲁克村（也称为Parukh）附近的卡拉巴赫部队。

巴库否认了这些指控，表示 “对俄罗斯国防部的单方面声明表示遗憾，该声明没有反映事实”，并补充说 “阿塞拜疆没有违反停火协议的任何一项规定”。

近几个月来，阿塞拜疆和亚美尼亚武装部队之间经常发生事件，但周六的宣布标志着自2020年11月卡拉巴赫敌对行动结束以来，莫斯科首次指责其中一方违反了令人不安的停火协议。

莫斯科在俄罗斯对乌克兰军事行动的第31天谴责了这次疫情， 有迹象表明，双方都在为这个亲西方国家的长期冲突而巩固自己。在这种情况下，专家认为， 由于入侵的压力，阿塞拜疆可能会利用俄罗斯军队的弱点 ，进入应该由俄罗斯特派团统治的地区。

克里姆林宫周六表示，弗拉基米尔·普京总统已于周五和周四两次与亚美尼亚领导人尼科尔·帕辛扬讨论了局势，并在官方声明中敦促阿塞拜疆撤军。国防部说：“已向阿塞拜疆方面发出撤军的呼吁。”他补充说：“俄罗斯维持和平特遣队的指挥部正在采取措施解决这一局势。”

2020年，亚美尼亚和阿塞拜疆为该飞地进行了长期争议的战争，夺走了6,500多人的生命。普京谈判达成的停火协议导致埃里温割让了大片领土，俄罗斯在山区部署了一支维持和平特遣队。

此外，本周六，分裂地区的国防部在一份声明中表示，阿塞拜疆无人机已造成3人死亡，15人受伤。

声明补充说：“阿塞拜疆武装部队继续留在帕鲁克村。”亚美尼亚呼吁国际社会防止 "破坏南高加索局势稳定" 的企图。亚美尼亚外交部在一份声明中说：“我们还希望驻纳戈尔诺-卡拉巴赫的俄罗斯维持和平特遣队将采取具体和可见的措施来解决局势，防止进一步的人员伤亡和敌对行动。”

埃里温说，对帕鲁赫具有战略意义的 “入侵” “之前，亚美尼亚定居点和民用基础设施不断遭到炮击。”

普京和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼安（EFE）的档案图片

亚美尼亚外交部本周早些时候宣布，阿塞拜疆军队星期四在俄罗斯维和人员的控制下进入帕鲁克村，他们认为 “明显违反了停火协议”。

亚美尼亚还警告说，在维修工程结束后，对争议地区的天然气供应被切断后，卡拉巴赫可能发生 “人道主义灾难”。埃里温指责阿塞拜疆故意让卡拉巴赫的亚美尼亚族居民得不到天然气，阿塞拜疆外交部驳回了这一指控，认为 “毫无根据”。

1991年苏联解体时，来自纳戈尔诺-卡拉巴赫的亚美尼亚族分离主义分子与阿塞拜疆分离，随后的冲突夺走了约3万人的生命。

来自法新社的信息

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