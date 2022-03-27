秘鲁 vs 巴拉圭：了解瓜拉尼国家队在卡塔尔2022年预选赛中的伤亡人数

秘鲁对巴拉圭的比赛将于3月29日下周二下午 6:30 在利马国家体育场举行（秘鲁时间）。“布兰基罗哈” 需要一场胜利才能获得复活，或者只是希望哥伦比亚和智利都不会进球，分别对阵委内瑞拉和乌拉圭。

但是，在2022年卡塔尔预选赛的第17天以3比1击败厄瓜多尔的巴拉圭，并非一切都令人高兴，因为前锋罗伯特·莫拉莱斯因受伤在比赛14分钟之前发生了变化，并且考试确定了多重条件，因此他将错过本周二与秘鲁的冲突，3 月 29 日。

23岁的进攻者罗伯特·莫拉莱斯是瓜拉尼锦标赛中最重要的人物之一，他在塞罗·波特诺球衣的七场比赛中打进了8个进球。由于那个不错的足球时刻，除了他在2021年球场的31场比赛中获得13分外，他还被DT吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托在 “Albirroja” 中召集。

射手罗伯特·莫拉莱斯以最好的方式首次露面：他开始对阵厄瓜多尔，在短短九分钟内以 1-0 的比分得分。但是，仅仅片刻之后，由于右膝不适，他不得不离开田野，这已经使他以前感到不舒服。最后，本周五，医生报告了最糟糕的消息。

此外，巴拉圭国家队在一份声明中分享了罗伯特·莫拉莱斯的医学报告：“研究完成后，发现右膝前十字韧带破裂、外半月板受伤和副韧带损伤。”

据估计，攻击者的康复时间尚无估计（可能在六到八个月之间），“Albirroja” 的工作人员奥斯瓦尔多·因斯弗兰（Osvaldo Insfrán）博士保证他们将立即开始康复过程。

此外，由于积累了黄牌，Cerro Porteño球员的缺席增加了四名队友的停赛。这些是：

米格尔·阿尔米隆和阿尔比罗哈队长古斯塔沃·戈麦斯是巴罗斯·谢洛托通常与之合作的首发 11 人的一部分，奥林匹亚俱乐部的攻击者伊万·托雷斯在没有其他五名队友的情况下已经加入了这场比赛，成为唯一的新增援队。

现在，本周日，瓜拉尼国家队将继续在吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托教授的命令下工作，他们计划在 18:00（当地时间）继续进行战术工作和防守运动，以期在南美预选赛结束时在利马进行比赛

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