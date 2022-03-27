恋童癖者在逗留期间因对儿童进行性虐待而被监禁后，起诉一家旅馆要求偿还他的钱

被指控犯有恋童癖罪的73岁男子斯图尔特·埃格尔（Stuart Eager）已起诉这家英国连锁酒店 Premier Inn 三年，要求退还107.50英镑，约合142美元，这是他在其中一家分支机构停留的一部分，该分支机构因被监禁而被缩短。

埃格尔说，他被迫取消预订，因为他因对未成年人的性虐待被定罪而被转移到监狱。

该男子于2019年5月在朴次茅斯（英国）分行预订了房间，因为该酒店离他将因性犯罪进行审判的法院很近。但是他在短短四天内就被定罪并被送进监狱，所以他要求归还过去两晚。

尽管受到谴责，客观上这是一个更严重的问题，但埃格尔还是发起了一场非同寻常的运动来收回相对较少的钱。

本周，埃格尔写信给《每日电讯报》描述了他的投诉并希望寻求帮助以追回这笔钱，此前他强迫收回 107.50 英镑的故事。

他讲述了自己是如何在 Premier Inn 预订六晚住宿的，在抵达时支付全额费用，当时他 “在 30 年前的虚假指控之后” 正在接受审判。

“我不知道审判会持续多久。它只持续了四天，判决没有按照我想要的方式进行（陪审团有时候是错误的）。他们把我送进监狱四年，” 他在给英国媒体的信中说。

“'由于无法从我的牢房打电话给 Premier Inn 取消剩下的两晚住宿，所以我让我的律师帮我做。现在退还第一晚未使用的住宿为时已晚，但预计第二晚将退还107.50英镑，” 谴责者补充说。

根据埃格尔的说法，事实发生两年后他被假释时，他开始了一场公开索赔运动，在过去的六个月中，他一直在进行这项运动。

罪犯说，酒店否认律师打过电话的任何痕迹，并辩称取消应该在预订后七天由他自己决定。

他写道：“如果没有 Premier Inn 试图利用我的不幸，为我没有犯下的罪行服务时间真是太痛苦了。”

斯图尔特·埃格尔（Stuart Eager）预订了六个晚上来面对他的审判，审判只持续了四天，并因恋童癖直接将他送进监狱。

但是，他试图获得媒体同情的尝试失败了，就像他对酒店的主张迄今为止失败一样。

《每日电讯报》独立调查了老人被定罪的原因，发现这是由于对一名合唱团男孩的性虐待所致，警方将这种罪行描述为 “令人震惊” 和 “堕落”。

这个男孩现在已经成年了，最初将自己的磨难保密，显然是由于压制了一切发生的事情，对赌博和吸毒产生了沉迷。

“直到几年后，他才终于有勇气大声说出来寻求正义。你说自己是无辜的，现在你认为自己是 Premier Inn 不公平猜测的受害者，金额为 107.50 英镑。暂时撇开这种阴暗的背景，看看他发给我的信息可以看出，他的律师打电话给酒店接待处，但由于未知的原因，他无法代表他确保取消预订和随后报销，” 媒体在给罪犯的另一封信中回答说。

此外，他指出，被监禁不是不打电话取消预订的理由，因为在监狱里你可以使用电话，而且这种拒绝似乎更像是阻止旅馆调查和发现他被定罪的原因的一种方式。

信中补充说：“有鉴于此，令我惊讶的是，像你这样声称对虚假指控有第一手经验的人很高兴将自己的名字拖入全国性报纸的泥泞中。”

该报补充说，它不准备代表他进行任何磋商，并祝愿埃格尔 “好运”。

《电讯报》受公约的约束，必须对其记者的身份保密，因此只公布记者的姓名缩写。

但是像《每日邮报》这样的其他媒体能够识别出埃格尔，并将他追踪到威尔特郡史云顿的一所住宅，在那里他们采访了他。

他告诉他们，他没有为发生的事情道歉，他仍然想退还他的钱。他承认自己可能 “担心这个问题”，但表示，鉴于回应，他不太可能继续对Premier Inn提出索赔。

他还抨击《电讯报》作家的回应，说：“我以为我出了问题。我认为这有点夸张，因为我不太确定它是否相关。我的主张是针对朴茨茅斯的 Premier Inn，而不是挖掘历史是什么。”

该男子说：“我们不应该相信互联网上阅读的所有内容”，并为自己的纯真辩护。此外，他还说，他的申诉 “是一个原则问题”。

2019年5月，Eager在朴茨茅斯刑事法院因 1980年代对一名11或12岁男孩的三项猥亵罪名被定罪。

该律师事务所的前合伙人也是歌舞女郎，1988年在汉普郡的一个农场殴打了这名男孩。Eager 鼓励受害者开车回家时坐在膝盖上开车。

该男子一直要求归还他在旅馆住两晚的钱，因为他被定罪并被送进监狱，这笔钱已经三年没有使用了。

埃格尔此前曾在 1980 年代在怀默灵附近因针对幼儿的类似罪行而被定罪，他否认了这些指控，但被陪审团一致裁定有罪。

案件发生后，领导汉普郡警方调查的侦探中士朱莉娅·尼科尔说，埃格尔的操纵和虐待对受害者的生活产生了重大影响。

“在这些罪行发生时我只有 11 或 12 岁，这使他们更加震惊和堕落。他说，这个男孩现在已经成年了，几十年来一直保守这个秘密，在此期间，他努力应对生活和学校，自己的身份，心理健康遭受了极大的痛苦。”

他补充说：“他的童年被抢走了，他成年后一直在努力接受创伤。”

尽管如此，该男子在面对媒体时继续否认这些罪行。

当被问及他是否对受害者有任何担忧时，埃格尔说：“至于他所指的事情，他不应该考虑任何受害者。”

“我一直否认这一点。这是一项虚假的指控，也是不公正的定罪，“他补充说。

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