Octavio Oacaña 的姐姐在 Vecinos 新赛季之前发布了一条激动人心的信息

在 Vecinos 系列第八季首映之前，已故演员奥克塔维奥·奥卡尼亚（Oct avioOca ña）的姐姐伯莎·奥卡尼亚（Berth aOcaña）发出了激动人心的信息，邀请她的追随者不要错过T elevisa 制作的第一集。

伯莎·奥卡尼亚（Bertha Ocaña）通过她的 Instagram 帐户发布了一张拼贴画，上面有来自各种新闻门户网站的头条新闻，贝尼托·里弗斯在韦西诺斯被他在那篇文章中说，演员的家人为他兄弟的粉丝在社交网络上表达的感情感到非常自豪。

“因此，这些网络在新一季的邻居首映前不久。我们为屋大维感到比以往任何时候都更加自豪。它在地球上和现在在天堂一样闪耀，谢谢你让它在今生中如此不朽。伯莎·奥卡尼亚（Bertha Ocaña）在 Instagram 上写道，千万不要错过这个伟大的节目的新季节，它对你们所有人和伟大的 Octavio 都充满了热爱，这是你故事的一部分。

伯莎在该系列第八季首映式上的情感信息（照片：Instagram）

在伯莎（Bertha）出版之前，奥克塔维奥·奥卡尼亚（OctavioOcaña）的歌迷出席了会议，并向他展示了他们对演员的喜爱：“多么骄傲”，“他的家人，他的朋友，他的粉丝我们为他感到骄傲”，“他是一个充满欢乐，充满光明的孩子，在天空中闪耀着很多光芒，他总是照顾他们”，“他也为你感到骄傲”，“我给了我们很多微笑；我们永远不会，永远不会忘记它，它将永远存在”，“它不再存在真是令人痛心”，“我期待着邻居的新季节”，是他的帖子中可以读到的一些评论。

今年 3月27日将通过拉斯埃斯特雷拉斯频道首播新一季的 Vecino s，并将占用 19:30 的时间。就他们而言，该系列的演员已经透露了向贝尼托·里弗斯致敬的样子。

最早发言的是扮演佩德罗·麦地那的演员巴勃罗·瓦伦丁，他在接受玛拉·帕特里夏·卡斯塔涅达的采访时提到，贝尼托将在新篇章中度过一个特殊的时刻。

应该注意的是，另一位来自 Vecinos 的演员已经去世了 Polo Ortín（照片：Instagram/ @vecinosoficial）

巴勃罗·瓦伦丁说：“埃里亚斯，作家和导演在我们得到贝尼托向我们道别然后向他说再见的歌词之前，举行了一些精彩的会议。”

在这方面，这位演员说，在剧情中，贝尼托·里弗斯（Benito Rivers）将试镜扮演天使的角色，然后，如果被选中，他将出国。

他说：“然后邻居们在大楼外面，贝尼托开始和他的女友、他的父母交谈，我们聚在一起，这样他们就可以通过电话把我们交给他说再见。”

巴勃罗·瓦伦丁说，这是非常感人的一天，每个人都参与其中，能够为 Octavio Ocaña 说一句告别词。

该广播的制作人邀请佩雷斯·奥卡尼亚一家参观该系列的录音集（照片：Instagram @berthaocaa）

另一方面，V ecinos 的制片人埃利亚斯·索洛里奥（Elías Solorio）在接受TVyNov elas 采访时提到，创意团队很清楚需要向贝尼托致敬。

“Octavio总是会出现在节目中，在第一章中，我们将对此进行解释，因此您不能错过。每个人都很难记录这些季节，但这也给了我们这种热情和喜悦，能够向我们如此爱的人致敬，” 索洛里奥解释说。

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