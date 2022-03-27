“没人能帮助他们”：索诺拉寻求者的母亲要求为失踪人员孤儿提供支持

NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

3月26日，这是在索诺拉举行的社会运动会议的第三天，索诺拉州的母亲寻求者集体参加了会议，该组织成立于2019年今天有将近两千名妇女在寻找家人。在会见期间，寻求庇护者讲述了他们亲属失踪的经历，并谴责了国家的冷漠态度，同时呼吁为父母失踪后成为孤儿的儿童提供支助。

“和一些孩子问你然后问你，他们的父亲什么时候回来，为什么他们的父亲抛弃他们或与另一个女人一起离开，因为他们的父亲不再在圣诞节给他们买礼物，或者不给他们打电话，这对我来说都是非常痛苦的，对于所有遭受这种痛苦的妈妈来说，对于所有那些遭受这种痛苦的妈妈来说，对于所有那些遭受这种痛苦的妈妈来说，都是非常痛苦的塞西·弗洛雷斯（Cecy Flores）的声音说：“祖母因为把父亲、母亲或两者都带到了孙子孙女身边。”

塞西是该组织的总裁兼创始人，她是一位曾经发现自己在寻找三个孩子的母亲。他设法活着找回了一个，另外两个没有踪迹。从那时起，她一直致力于帮助像她一样继续调查以寻找被带走者的下落的其他家庭。

“失踪者的孩子得不到任何人的帮助，我从来没有听过关心帮助孤儿的权威，尽管我们已经要求帮助孤儿，但有些孩子甚至没有吃东西。我们寻找体重换体重捐赠给与孩子同住的妈妈们。”正如塞西所叙述的那样，孩子们没有任何资源。

（照片：阿道夫·弗拉基米尔 /CUARTOSCURO.COM）

尽管没有数字说明在这种情况下有多少儿童，但众所周知，根据国家人权委员会在2019年提供的数据，在墨西哥，不同形式的有组织犯罪已使 30,000多名儿童成为孤儿。

他说：“我希望他们不要像看待父母那样看待孩子，就好像他们不存在一样。”同样，搜索小组保证，在其集体中，有许多女孩和男孩失去了父母，并且在所有有失踪人员的州都有这种情况。这些孩子不仅经历了父亲形象的缺失，而且还经历了家庭解体和他们所处的阶段：

“我记得一个同伴的案例，他的儿子问他是否在山里找爸爸，一个小男孩的童年怎么会改变？小组成员说，他没有享受手推车和游戏，而是在问她关于她父亲的事情。”

塞西说：“不幸的是，我们仅凭一拳就能找到失踪人员，以为骨头拳头就是你的儿子摧毁了你。”

即便如此，塞西在麦克风前说，她想要的只是找到儿子：“像这个儿子一样，尽管他像我们发现的那样像骨头一样在拳头上，就像烧毁的尸体一样，我想找到我的儿子，但我没有支持。”

这就是为什么母亲们一再谴责当局承担责任并为她们提供支持，“我们做属于她们的工作” 的原因。3月23日也不例外，他们强调迫切需要对在万人坑中发现的803具尸体进行DNA测试，因为如果没有他们的身份，家人就无法找到他们。

（照片：阿道夫·弗拉基米尔 /CUARTOSCURO.COM）

应该补充的是，2021年，人权事务副部长亚历杭德罗·恩西纳斯（Alejandro Encinas）承认，墨西哥正在经历法医危机，在此之前，该国的万人坑中有52,000具身份不明的尸体。

这就是为什么多个非政府组织和搜索团体呼吁家庭成员加入为国家数据库的DNA数据库做出贡献的原因。

另一方面，母亲布斯卡多雷斯·德·索诺拉集体的另一位成员莉莉安娜·洛佩斯补充说，迫切需要将强迫失踪作为一个对整个社会都很重要的问题来谈论。

他的兄弟是这一罪行的受害者，他的母亲死于等待寻找线索，莉莉安娜（Liliana）在寻找他的承诺下继承了搜索工作。“在索诺拉，我们有833个万人坑。这些统计数据仅是从2019年到2021年，” 莉莉安娜说。

索诺拉的母亲寻求者集体的两名成员（照片：Twitter/ @buscadorasonora）

根据他们的记录，直到今天，已经在秘密坟墓中发现了900多人，还有700多人活着。应该补充的是，仅在2020年，墨西哥政府就报告了该国559个秘密坟墓的位置，其中发现了1,086具尸体。

应该补充的是，除了亲人失踪的影响之外，妇女还对她们作为寻求庇护者所遭受的暴力提出了各种申诉。他们说：“我们从当局那里得到的唯一回应就是流离失所。”

塞西向塞西保证，我不想再成为那些为寻找孩子而死的妈妈的统计数据，我想继续站起来，提供帮助。塞西重申，毫无疑问，寻找母亲的行为会损害国家。“这不会伤害卡特尔，我们毫不怀疑了，（...）因为他们是质疑我们的人，他们是批评我们的人，他们是使我们再次受害的人，他们是使我们流离失所的人。”

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