莫妮卡·卡布雷霍斯（MónicaCabrejos）透露自己遭到了性虐待：“在秘鲁，强奸是最容易存在的事情”

莫妮卡·卡布雷霍斯在接受贝托·奥尔蒂斯采访时透露，她是 2020 年强奸的受害者，当时许多秘鲁人仍受到 COVID-19 的限制。Al SextoDía 的主持人指出，这一罪行的肇事者是她认识多年的人，不尊重他们之间的友谊。

尽管她不想透露攻击者的身份，但她解释说，她是一个与模特和足球世界息息相关的人，因此许多人认为是罗纳德·巴罗尼（Ronald Baroni）。“我花了大概6年的时间（公众人物？）是的，体育记者多年来一直与模特界保持联系，他一直是一名足球运动员”，他在Beto a Saber中讲述。

根据她的证词，该男子邀请她在亚洲的家中庆祝她的 45 岁生日。她没问题，但之前曾警告过她，他们不会发生性关系，他同意了这一点。

“ 他邀请我在亚洲的一所房子里过生日。我们去了，作为一个成年女性，我说的第一句话是：“接受你的邀请并不是我和你一起睡觉的代名词，” 她说。

根据电视节目主持人的说法，他们在海滨别墅呆了几个小时分享一些饮料，而她明确表示他们什么都没有；但是，当她拿起第二瓶葡萄酒时，她开始感到难过。

“我赤身裸体醒来，被遮住了，他的衣服在我床底下（...）那一刻我知道他给我下了药（...） 他告诉我 '谁会强奸你，拜托你是个 45 岁的女人。我是个傻瓜，我不想要丑闻 '。他变得暴力了 ，” 他说。

他在新书中讲述了所有内容

莫妮卡·@@ 卡布雷霍斯（MónicaCabrejos）在她的《公共女人》一书中讲述了她那天晚上所经历的一切。她希望，当她说出自己的真相时，不会因为决定去朋友家而受到审判，这表明她决定在一年后讲这个故事以结束本章。

“治愈的唯一方法就是说出来，不管他们是否相信我。 自从这件事发生在我身上以来，我收到了疑问和疑问，我是否有责任，是挑衅还是确定它发生了，好像我这个年龄的女人无法确定发生了什么 。”

对她来说，在秘鲁被强奸很容易

她在书中指出，在秘鲁进行强奸非常容易，尤其是如果您是年纪较大的女性，因为几乎没人相信她，此外，还有一些药物在12小时后对新陈代谢没有任何痕迹。

“ 在秘鲁，强奸是最容易存在的事情，最实惠，最便宜。 证明对成年女性的强奸是最难的事情。我这么说还不够。他补充说：“Viola easy” 是一种不留痕迹的药物，它会在不到12小时的时间内被新陈代谢；也就是说，当你从强奸中醒来时，体内没有药物，也没有办法证明这一点。”

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