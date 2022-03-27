国防部拆毁了一位93岁的祖母的房子，他们谴责这名祖母是小额贩运

上周五，3月18日，国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）目睹佩雷拉（里萨拉尔达）的一所房屋被拆毁，当局称这是拉利伯塔德附近的一家微型贩运商店，这是对小额贩运的重大打击，这将是错误的司法肯定最终影响了一位 93 岁的祖母。

在电视新闻报道Noticias Uno中，他们说，老年人的亲属报告说，在莫拉诺主持的安全事件之前，警方进行了蒙太奇，他们甚至带着街头居民使这个地方看起来像一家药店。

拥有@@ 房子的孙子之一卡洛斯·安德烈斯·桑切斯告诉新闻：“她一直都知道自己的房子，不想离开那里。”

他们还表示，一个月前，由于患有内痴呆症，这名老年人同意通过佩雷拉市长办公室转移到过往的家，房子由该名妇女的一个孩子监视，该孩子也是老年人。

在RCN电台上，受影响妇女的孙子表示，尽管下令拆除房屋，但发生这一过程是因为房屋受到毁坏的威胁，而不是因为它与贩毒有关。

“事实上，在星期五，我们意识到这所房子被拆毁是因为它已经有十年了，当时我们有文件说这所房子从来不是由于贩毒造成的，而仅仅是因为恶化和倒塌。甚至连我的祖母都住在那里直到一个月前，并被同一个市长办公室带到佛罗里达州的过世家，” 桑切斯在那个电台说。

但是，莫拉诺部长保证，这是强盗、摊贩和吸毒者的窝点。

“在消费场所，会产生恐惧区域。我敢肯定没人愿意在晚上停下来。这位年长的成年人很害怕，不得不穿越拉利伯塔德（La Libertad）社区的父母都害怕他们。” 这位官员在谈到1.000计划反对微型贩运的所谓结果时说。

但是在事件发生前几天，据受影响的老年人的孙子说，警察去了这所房子，在他和他父亲的允许下，他们进来拍摄房屋内部的一些图像。但是，在桑切斯不得不离开而父亲独自一人的时候，穿制服的人显然进入了一些街头居民，假装这是一场小规模贩运。

“我们所知道的是，星期四，我亲自向警察敞开了大门，因为你信任警察，他们带着相机进来，他们在屋里录音，但是在我离开的时候，我父亲和他们纠缠了他，一些无家可归的人进来了，他们记录了他们在屋内消费的情况，”RCN 电台的孙子说。

在该媒体上，他们与佩雷拉警察局长Aníbal Villamizar上校进行了协商，后者证实，由于房屋遭到结构性破坏，应该进行拆除，尽管他表示那里有毒品和盗窃行为。

“这不是域名灭绝的情况，而是消费的情况，因为根据警察，所有者和一些邻居可用的版本，该网站被用于消费和其他活动，因为在它面前有盗窃。这位官员说，不安全感在于屋外。”

在Noticias Uno案中，他们与国家刑事调查和国际刑警局（Dijín）指挥官费尔南多·穆里略将军进行了协商，后者说他去了佩雷拉处理投诉，但重申该地区被称为毒贩。

这位高级官员总结@@ 说：“（我们希望）能够确定在对案件进行纪律或刑事调查的程序中是否存在任何特殊情况和违规行为。”





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