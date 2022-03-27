马丁·利伯曼说，秘鲁谴责裁判安德森·达龙科 “没用”

在秘鲁足球联合会谴责国际足联对国际足联进行仲裁后，马丁·利伯曼发表了讲话 安德森·达龙科与乌拉圭决斗 2022 年卡塔尔预选赛。这位阿根廷记者通过他的社交网络强调了这一点，并表示这项措施没有多大帮助。

“这没用。这是给看台的，和人在一起看起来不错。问题判断”，传播者通过他的Twitter帐户写道。这样，他再次引发了与立场分歧的用户的辩论，有些人认为这是一个目标，而另一些人则强调了VAR的性能。

在 Daronco 和公司在秘鲁与乌拉圭的角色之后，FPF 采取了什么行动？他发表声明说：“FPF指出，上周五就裁判安德森·达龙科在众所周知的事实上的表现向国际足联提出了强烈的投诉。FPF希望国际足联在其诉讼程序中通过常规渠道迅速做出回应。”

照片：Twitter

他谈到了秘鲁VS.乌拉圭

守门员塞尔吉奥·罗切特（Sergio Rochet ）的举动发生后，马丁·利伯曼就在推特上写道，他最终去了正如 VAR 裁判所指出的那样，他的整个身体和大部分球都在弧线内。

“他没进拱门吗？”，是传播者的第一本出版物。然后他继续讲他的信息。“这不是秘鲁的目标吗？罗切特带着球进了球门？裁判的时钟没有振动...”，他补充说，达龙科在确定国家队进球时没有感觉到时钟的振动。

Martín Liberamen 在推特上发布了对阵秘鲁对阵乌拉圭的失球消息。

这两条推文产生了数千条评论，他们在其中放置了社交网络上流传的角度的照片，以及目标出现的镜头受到赞赏。此外，它还引起了一些用户在这个有争议的问题上大声疾呼。

最后，他保证，秘鲁仍然有很大的机会获得卡塔尔2022年世界杯的资格。“最后的争议只是一个细节。秘鲁继续依靠自己来实现复活。如果他击败巴拉圭，他将与亚洲代表一起比赛。”

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