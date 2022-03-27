马尔科·科尔特斯称AMLO的权力改革对墨西哥 “极为有害”

国家行动党（PAN）领导人@@ 马尔科·科尔特斯·门多萨再次冲向安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO），原因是电力改革，他形容这对墨西哥 “极为有害”。

这位panista通过新闻稿表示，如果对法律框架的修改获得批准，将导致失业，能源短缺以及电力成本的增加，因此他预计未来几个月将在共和国的32个州开始停电。

他还澄清说，根据墨西哥竞争力研究所（IMCO）的数据，这项改革只是总统的 “异想天开”，将耗资超过5亿比索，“考虑到目前对清洁能源发电项目的私人投资以及联邦委员会工厂的翻新。电力 (CFE)。

马尔科·科尔特斯重申，PAN 将投票反对 AMLO 的电力改革（照片：EFE/Luis Tejido）

面对这种情况，科尔特斯·门多萨（CortésMendoza）指出，他要求联邦国会两院的PAN议会小组制定一项立法反提案，从中受益，从而减少电力服务的费用。

“Acción Nacional 不会支持墨西哥昂贵而肮脏的电力改革。我们已经说得很清楚，莫雷诺主义政府的反改革不会发生。我们将坚持认为，法律改革而不是宪法改革更可取，这样可以促进就业，促进对清洁和可再生能源发电的投资，就像世界各地的情况一样，” 他解释说。

但是，反改革并不是促进议会联盟的唯一办法，因为我提出，三党将拒绝共和国总统提出的提案，因为他说，他们不会允许欧洲常规武装力量成为垄断机构。

除此之外，他还指出，由于联邦政府试图通过《欧洲常规武装力量条约》建立的 “能源垄断”，除了不遵守《巴黎条约》等国际条约外，墨西哥还将被视为拥有独裁或专制政府的国家。反对污染排放的协议。

马尔科·科尔特斯表示，墨西哥弗吉尼亚州将共同停止能源改革（照片：PAN）

最后，科尔特斯·门多萨（CortésMendoza）要求洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）政府尊重国家和国际对电力行业的投资，并支持美国政府也呼吁尊重该领域的所有投资及其创造的就业机会。

“我们反对取消对电力行业的生产性投资，我们希望促进所有关心环境，保证国家供应，创造就业机会以及押注清洁和廉价能源的人。受够了挫折。墨西哥人希望向前迈进，如果有团结、坚定和勇敢的反对派，莫雷诺斯塔政府将无法前进，” 他总结道。

马尔科·科尔特斯保证，PAN 将在 2024 年获胜（照片：Twitter/ @MarkoCortes）

同时，3月27日（星期日），马尔科·科尔特斯（Marko Cortés）还保证，蓝白是洛佩斯·奥夫拉多尔政府的 “最前进的反对派”，并指出他们将在 2024年推翻民族复兴运动（莫雷纳）。

在3月26日星期六举行的国民议会虚拟会议上，PAN的国家领导人提到，墨西哥 “正处于历史上最糟糕的时刻之一”。

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