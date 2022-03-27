莉迪亚·阿维拉（Lidia Avila）记得女儿索菲亚 13 岁生日那天

3月24日，莉迪亚·阿维拉（Lidia Ávila）分享了她的婴儿索菲亚（Sophia）的未公开照片，索菲亚是她的第一个女儿，在她出生几个月后就去世了。

像往常一样，莉迪亚·阿维拉（Lidia Avila）年复一年地分享了她的第一个女儿索菲亚的新形象。每年3月24日，OV7歌手都会庆祝她的女儿将再过一年的生活。这次，他用一条小而温柔的消息将图片发布到了自己的Instagram帐户。

他随附了自己的出版物主题标签，上面写着 “很快我们会再见面”，“我的战士”，“我的天堂”。

索菲亚今年 2022 年本应满 13 岁（照片：Instagram/ @lidiaavila）

阿维拉（Ávila）在不同场合承认，3月24日是苦乐参半的一天，因为她与孩子和丈夫一起庆祝索菲亚（Sophia）的出生，但是没有一天她不记得自己了，并为自己不再与她在一起而感到遗憾。

去年，当索菲亚年满 12 岁时，莉迪亚记得她表达了自己现在的感受。他解释说，由于他怀着爱心记得自己的女儿，所以他不会哭泣，希望在某个时候和另一个存在的飞机上，他们能再次见面。

“今天我不哭我的孩子，今天我脸上露出微笑，因为我以这种方式记得你，因为今天我将你带入我的脑海和心中，我相信我们会再次见面，唱歌并互相拥抱永恒。生日快乐，我的女孩，天堂正在庆祝。我爱你！！！”，莉迪亚写道。

那时，他分享了一段未发布的婴儿视频，当他看到婴儿走近时，婴儿对他微笑，当歌手向她打招呼时发出声音。

莉迪亚发布这些信息是为了向女儿致敬（照片：Instagram/ @lidiaavila）

莉迪亚（Lidia）在接受《西班牙人》（People en Español）采访时承认，失去女儿是她永远无法克服的事情，因为这是她作为母亲所经历的非常深的痛苦，但她已经学会了忍受它，这使她能够应对这些年来。“不是你克服了它，而是学会了忍受它。我认为，失去孩子是母亲可能遭受的最严重的痛苦，” 她说。

这位 OV7 成员对她的第一个女儿的去世持开放态度，因此她鼓励其他经历过同样事情的女性为取得成功而奋斗。阿维拉（Ávila）承认，有时候他会陷入痛苦，但他明白，值得寻求帮助并应对损失。

在接受约迪·罗萨多（Yordi Rosado）采访时，这位歌手承认，她要求上帝带走她的女儿，因为她日复一日地看到自己为自己的生命而奋斗（照片：Instagram/ @lidiaavila）

莉迪亚分享说，在她的第二个孩子埃里克出生后，她非常害怕他会死，因为她无法克服索菲亚的死。但是，她认为自己是第一个孩子之后的另一个人，并且对她在一起的六个月中给她的教导表示感谢。

索菲亚之所以去世，是因为她出生几周后出现了肠道并发症，这使她无法吸收生存所需的食物和营养。

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