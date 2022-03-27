秘鲁应该如何面对与巴拉圭的决斗？前两个选择的答案

卡塔尔世界杯南美预选赛的最后日期已经到来，3月29日（星期二），秘鲁国家队欢迎巴拉圭队员参加一场将举行的比赛几位粉丝的注意力在一天决定性的。

比赛将在利马国家体育场举行。上一次秘鲁对巴拉圭的比赛是在2021年7月2日的决斗中，这场决斗在90分钟内以3-3的比分结束，这是从点球中定义的，秘鲁人获胜。

布兰基罗哈和阿尔比罗哈之间的比赛定于秘鲁时间 18:30，巴拉圭时间 20:30 开始，将在国家体育场举行。

因此，Infobae联系了秘鲁国家队前球员米格尔·雷博西奥和巴勃罗·泽加拉，他们分析了2022年卡塔尔预选赛的最后一场比赛。

米格尔·雷博西奥

秘鲁国家队的前后卫告诉我们，如果秘鲁想在2022年卡塔尔世界杯之前达到复活状态，秘鲁应该怎么做。“巴拉圭没有什么可失去的，秘鲁必须摆脱一切，显然要有大量的智慧，而不是忽视自己。从第一分钟起，秘鲁就必须去寻找目标，正如我告诉你的那样，巴拉圭没有什么可失去的，他们会放松和平静，” 雷博西奥告诉 Infobae。

对于雷博西奥来说，双色出现的心态对于实现对阵巴拉圭的目标至关重要。他说：“就秘鲁而言，它必须忘记在蒙得维的亚发生的事情，这是过去的问题，必须参与筹码，他们必须为世界杯复活而战。”

PABLO ZEGARRA

巴勃罗·泽加拉（Pablo Zegarra）表示，秘鲁必须忘记这一有争议的举动，集中精力实现对阵巴拉圭的目标。“很明显，我们所谈论的只是一次性游戏，不是吗？更多不是在秘鲁打过的比赛中，但肯定有技术司令部的工作，那就是翻开新的一页，专注于即将发生的事情，这很重要，并且专注于对阵巴拉圭的最终比赛。他告诉Infobae，我们有机会在理想的环境中赢得胜利，在家里和观众一起玩，这肯定是一个非常重要的因素。”

Sporting Cristal的前教练相信，里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）和他的秘鲁国家队的技术指挥已经在努力解决心理问题，以实现本周二对阵巴拉圭的进球。巴勃罗·泽加拉（Pablo Zegarra）说：“当然，他们已经从内部团队中翻开了新的一页，而且我们肯定会在周二非常清楚需要做些什么才能取得积极的结果，以确保我们的胜利并使我们有资格参加世界杯。”

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