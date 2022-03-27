詹卢卡·拉帕杜拉在对阵巴拉圭的决斗中的 EXDT：“他一直想赢”





卡塔尔世界杯南美预选赛的最后日期已经到来，本周二，3月29日，秘鲁国家队欢迎巴拉圭队员参加一场比赛，在决定性的日期引起了几位粉丝的注意。

比赛将在利马国家体育场举行。上一次秘鲁对巴拉圭的比赛是在2021年7月2日，这场决斗在90分钟内以3-3的比分结束，这是从点球中定义的，秘鲁人获胜。

布兰基罗哈和阿尔比罗哈之间的比赛定于秘鲁时间 18:30，巴拉圭时间 20:30 开始，将在国家体育场举行。

在这场重要的比赛中，秘鲁国家队以詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）为进球者，他将寻求更好地利用进球前的机会。这是在秘鲁国家队创造的最明显的机会将乌拉圭转变为蒙得维的亚之后，这是在比赛的最初时刻，也是从其 “9"的头开始。安德烈·卡里略向迭戈·戈丁的后面发了一个十字架，詹卢卡·拉帕杜拉出现在禁区，后者击中了进球，他的射门被守门员塞尔吉奥·罗切特挡住了。

尽管出现了反弹，但詹卢卡·拉帕杜拉看见了并试图去接球。尽管罗切特提早赶来保持球，但他靠右手迅速站起来。就是这样，自从双色衬衫被套上以来，那种全力以赴，在每部戏中投入灵魂和心灵的态度一直是他的标志。

Infobae 联系了他在圣马力诺的前教练马里奥·彼得罗内再次接了电话，我们问他詹卢卡·拉帕杜拉能为巴拉圭做出什么贡献，

“我非常了解 Gianluca Lapadula，他一直想赢。我对周二非常乐观，秘鲁只需要一个结果，那就是赢，因为这是决赛，” 彼得罗内起初告诉 Infobae。

后来，马里奥·彼得罗内明确表示，秘鲁的资格不仅取决于詹卢卡·拉帕杜拉本周二的表现，还取决于秘鲁的集体。这位意大利教练说：“但我认为球队应该有更积极的态度，因为这是最后一场比赛。”

詹卢卡·拉帕杜拉在季后赛中的数字

到目前为止，詹卢卡·拉帕杜拉为卡塔尔 2022 年季后赛打了 12 场比赛，打进了两个进球。总的来说，他穿着秘鲁国家队的球衣累积了827分钟，通过他的比赛，他不仅赢得了队友的喜爱，钦佩和尊重，而且赢得了整个国家的爱戴，钦佩和尊重。

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