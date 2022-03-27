了解你是否是波哥大基本收入的受益人

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





市长办公室报告说，它在平台上进行了更新，以便市民可以在网站上查看其家庭是否是最低保障收入（IMG）的受益人。新颖之处在于，现在可以确定每次转账中收到付款的家庭成员的姓名以及支付款项的金融机构的姓名。

地区财政部长胡安·毛里西奥·拉米雷斯（Juan Mauricio Ramírez）表示：“通过这次更新，我们希望波哥大的贫困和弱势家庭能够咨询他们是否确实是现金转移的受益者，同时拥有一种工具来监测提取的资源。”

波哥大的基本收入计划是一项补贴，旨在支持80多万个处于弱势境况的家庭。根据该地区的数据，从2月到12月，在2021年进行了11笔转账，总额为5820亿比索，使2627,710人受益。

该计划是 “波哥大看护者” 战略的一部分，该战略旨在帮助受covid-19大流行引发的危机经济影响的家庭。

同样，那些想要受益的人必须满足以下要求：被归类为Sisbén IV，A，B或C1-C5 组，并在授权的金融运营商处拥有活跃账户。

地区行政当局澄清说，如果按照要求，该家庭尚未收到现金转移，那是因为该金额已经由国家和/或地区的其他计划支付，或者是因为它提供了新的身份数据。

为了使他们执行该程序，他们必须查阅基本收入门户网站，因为系统要求提供身份证件的签发日期，必须在与年份对应的数字之间写上不带特殊字符（/）的身份证件。年，月和日。

该程序通过后，该系统将显示家庭中接受货币转移的人的姓名，以及该家庭收到付款的周期、月份和年份以及进行转账的金融机构。应该记住，这种补贴只发放给必须存入银行的家庭中的一个成员，最好是户主。这些辅助工具不是追溯性的，也就是说，它们不是累积的，而是按月制作的。

负责信息和通信的副部长说：“这次更新非常重要，因为通过网络咨询，家庭可以了解自己是否是受益人以及谁收到了付款，这使同一个家庭的人无法提出了解这些信息的请求，也无法在此过程中浪费时间。”秘书处规划区战略研究，安东尼奥·阿文达诺。

应该注意的是，为了使汇款能够每月反映在账户持有人的账户中，受益人需要下载与财政部签订协议的金融机构相对应的申请表（PPP）之一：Daviplata、Nequi、Sahorro a laMano 或 Movii。一旦在APP中注册，付款即被理解为已付款并归受益人所有。

如果受益人担心付款或账户变动，他们可以访问每个应用程序的帮助菜单并查看其动向或下载对账单。

同时，没有这些账户并且通过Efecty或Movii Ventanilla进行汇票的受益人将有30个日历日的时间来收集资源。应该注意的是，在这种情况下，如果在此期间没有领取资源，汇票将被取消，资源将退还给地区财政秘书处（SDH），用于将来的付款。

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