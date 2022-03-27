由于乌尔休拉·帕特里夏的丑闻，费尔南多·贝劳扎兰击败了 AMLO：“再来一个总统家庭”

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）因涉嫌参与腐败行为而再次受到另一名据称的家庭成员的批评。

自从有音频据称在听乌尔苏拉· 帕特里夏·萨拉萨尔·莫吉卡（Úrsula Patricia Salazar Mojica），议会小组协调员塔毛利帕斯州的 M@@ ovimiento Regeneración Nacional（莫雷纳）要求其供应商之一增加关税的征收。

“我想知道你能给我多少现金，因为我想和我所有的供应商一起拿到50（...）而不是你给我的报价，如果是98，也许我会把它提高到一百个左右，如果我自己解释一下”，你可以在泄漏的音频中听见。

这些行为引起了对立法者行为的愤慨和不赞成，如果这是真的，那将是腐败行为。

在这方面，萨拉萨尔·莫吉卡（Salazar Mojica）忽略了音频，并保证他的手很干净。但是，丑闻对第一任总统的影响更大，因为那是他所谓的侄女。

塔毛利帕斯州副手的音频被泄露（照片：Twitter/ @Ursula_PSM）

出于这个原因，国家行动党（PAN）的成员费尔南多·贝劳扎兰（Fernando Belaunzarán）在他的社交网络上分享了一条评论，他在评论中谈到了据称莫雷纳在塔毛利帕斯州的协调员要求的 “混蛋”。

他在信中提到，另一名被指控的家庭成员卷入了腐败纠纷。

“莫雷纳的协调员和 @lopezobrador_ 的侄女，副手 @Ursula_PSM 向塔毛利帕斯国会的供应商询问。总统家族中又有一人卷入了腐败丑闻，” 贝劳扎兰写道。

同样，他后来评论说，如果考虑到安德烈斯·曼努埃尔政府已经批准了几次直接拨款，而不是通过公开招标，这种行为是可以理解的。

这些事件与总统的讲话形成了鲜明对比：消除政府中的腐败，因为共和国总检察长亚历杭德罗· 格茨·马内罗滥用权力的指控以及涉嫌腐败的指控使情况更加复杂公共教育部长德尔菲娜·戈麦斯（DelfinaGómez），最近几天最受欢迎。

但这并不是唯一的，因为正如贝劳扎兰所说，他们的家庭成员也卷入了腐败丑闻或可能的利益冲突。

（照片：滨海实验室/Facebook @Pío López Obrador /MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM）

也许最著名的案例是他的兄弟皮奥·洛佩斯·奥夫拉多尔（PíoLópezObrador），据称他从恰帕斯州州长曼努埃尔·贝拉斯科的政治运营商戴维·莱昂那里获得了约一百万比索的现金，用于在2015年为莫雷纳提供资金。

皮奥·洛佩斯·奥夫拉多尔（PíoLópezObrador）的妻子也因未申报其从农业和林业活动中获得的收入而成为目标。但是，金融情报室（FIU）驳回了所有指控，并保证其中任何一方 “没有金融活动”。

同样，根据拉丁美洲人的一份报告，提到了他的堂兄费利帕·瓜达卢佩·奥夫拉多尔·奥兰，他通过他的公司 Litoral Laboratorios Industriales 获得了墨西哥石油公司 Tr ansform ación Industrial 的合同。

最后，也许最著名的是那些与孩子有关的人：安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·贝尔特兰和何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰。

第一个被提及的是，它通过在塔巴斯科州种植可可的 Sembrando Vid a计划使其品牌 Rocí oChocolate受益，第二个是由于属于贝克前官员的灰屋丑闻 休斯公司，该公司获得了墨西哥石油公司的百万富翁合同。

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