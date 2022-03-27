达尼洛·卡雷拉澄清了为什么他们想将他驱逐出埃及

几天前，达尼洛·卡雷拉（Danilo Carrera）分享说，他在埃及享受旅游景点以及与埃及人民一起玩乐。但是，有传言说这位演员已被驱逐出境，因为他的加拉努拉会引起许多女性的注意。Contigo的主角确实确认他们确实想把他赶出去，但是这样做没有逻辑依据。

在有传言称达尼洛·卡雷拉（Danilo Carrera）几天前被迫离开埃及之后，这位演员决定出去否认这一事件，并澄清说，尽管他确实经历了艰难的处境，但他在该国有很好的经历。

厄瓜多尔人在被问及所谓的驱逐@@ 出境时说：“不，他们想带我出去，但他们不能把我带出任何国家。”

根据这位演员的说法，他实际上引起了埃及几名妇女的注意，这确实引起了见到他的男人的嫉妒，但是，将他驱逐出境还不足以将他驱逐出境，他在厄瓜多尔节目En C ontact o中解释说。

求婚的象征会引发男人的烦恼（照片：Instagram/ @danilocarrerah）

当达尼洛遇见一位年轻女子时，一切都会开始。当他们彼此认识时，histrion 的第一个错误就是试图亲吻这位埃及妇女，因为她走开并回答说自从她是穆斯林以来她做不到。后来，当他注意到自己很冷时，他决定给她外套，她接受了，后来又想归还外套，但这引发了求婚。

厄瓜多尔人说，他告诉这位年轻女子，这件外套是送给她的礼物，所以他应该保留它。她走了，但半小时后带着戒指回来给他。

“她给了我这枚戒指，并告诉我她会永远记住我，因为从来没有一个男人为她做过这样的事情。他回忆说，古埃及人，那个女人向男人求婚，给他一朵莲花或一枚戒指。”

这位演员目前在厄瓜多尔（照片：Instagram/ @danilocarrerah）

这个细节对这位年轻的埃及妇女具有深远的意义，以及她们多次离开的事实，引起了穆斯林的烦恼，他们没有用好眼睛看见它，想把他带出国门。

达尼洛透露：“然后我们出去了几次，这也是不允许的，这就是问题开始的地方，因为不仅是我的身体美，而且是我的兄弟们的身体美，他们不希望我进入乡下。”

尽管他们因为加拉努拉差点被带出埃及，但正是这个原因才使他们能够继续旅程。当演员继续他的故事时，他本来会得到穆斯林妇女的支持，穆斯林妇女不同意他被驱逐出境，因此他能够再待几天。

“我不会说谁，那里的一些人，有权力的人（他们想让我们离开）。穆斯林举行了罢工，他们说：“他们留下来”，我们又呆了三天享受埃及的海滩，” 他说，否认自己已被驱逐出境。

目前，达尼洛已经在他的祖国录制电影《喜欢的时代的爱》。

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