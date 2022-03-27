哥伦比亚木匠正在西班牙找工作，薪水超过500万美元









塞纳河公共就业局为那些正在寻找工作并希望在国外选择的人提供了好消息，因为它报道说，一家公司需要哥伦比亚的个人资料才能在西班牙工作。

电话表明，他们正在寻找木匠每周在阿尔梅里亚工作 40 个小时。他们将在2022年4月8日或申请人数之前收到简历。该工作机会要求哥伦比亚公民能够履行以下职能：

-在施工现场建造、组装和组装建筑物的框架、桁架和木制框架。

-建造、安装、改造和修理货车、船舶和其他交通工具中的木结构和元件。

-在建筑物内外安装和抛光木块，例如门、窗、楼梯和覆层。

-解释平面图、图纸和草图，以确定规格和计算需求。

-测量、切割、成型、组装和连接木材、替代品和其他材料。

-为客户准备成本预算。

-根据建筑规范进行调整。

-我使用实木，例如入口门、家具，还使用厨房台面和橱柜。

有兴趣参加的人必须拥有学士学位，至少有7年的经验，具有使用木材相关工具和机械的知识。他们的工作条件是月薪为1,250欧元，净额相当于每月约5,230,125哥伦比亚比索；周一至周五的上午7点至下午3点30分。

应当指出，当空缺所需的简历数量达到时，申请将无法获得，因为即使截止日期没有得到满足，申请也将进入监测状态。

如何申请？

-候选人必须在Sena公共就业局的Web应用程序中注册简历，并申请其感兴趣的空缺。

-最终的甄选过程完全由雇主承担，将在个人资料验证、面试和技术测试流程完成后进行。

-公司将要求您选择的人员提供必要的移民文件以进行注册。

-候选人的最终选择可以亲自或虚拟完成。

-有兴趣的人必须持有护照或开始处理。

除了这一选择，总统伊万·杜克（IvánDuque）几天前宣布，由于与私营部门的合作，年轻人将能够在Linkedin平台上申请200,000个新工作。

这是由劳动部和总统青年委员会领导的 “青年工作，如果有的话” 计划，旨在继续刺激该国创造就业机会。

“这是针对青年的契约。我们正在获得LinkedIn应用程序，政府将启动该计划，以在接下来的120天内填补我们目前通过这个使用人工智能的技术平台提供的200,000个空缺，” 杜克说。

对于劳工部长安赫尔·库斯托迪奥·卡布雷拉（ÁngelCustodio Cabrera）而言，该计划也为雇主提供了机会，因为雇用18至28岁之间的人将能够获得25％的工资支持补贴。库斯托迪奥·卡布雷拉说：“哥伦比亚的失业率为14.6％，这意味着与2021年1月相比下降了近3％，这表明我们正在实现这个国家。”

此外，对将年轻人与新职位联系起来的雇主也有激励措施，因为他们将获得每位工人最低工资的25％，到2022年，最低工资定为1,000,000美元，这意味着每个正式雇用的年轻人的激励措施将从227,131美元增加到250,000美元。同样，对于将28岁以上的女性与新工作联系起来的雇主，经济支持将为15％，也就是说，每雇用一名女性的经济支持将从136,278美元增加到15万美元。

值得注意的是，到2022年1月，哥伦比亚的失业率为14.6％，高于2021年12月的11％，但这些统计数据无法比较，因为Dane正在使用一种新的方法论来调整其衡量标准，以适应国际劳工组织的框架(ILO)。

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