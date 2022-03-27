在成为费德里科·古铁雷斯的副总统公式之前，罗德里戈·拉拉·桑切斯向法哈多进行了宣传

在麦德林地铁圣哈维尔站举行的一次活动中，总统候选人费德里科·古铁雷斯于3月26日星期六宣布了他的副总统公式的名字。这是罗德里戈·拉拉·博尼拉的长子罗德里戈·拉拉·桑切斯，他在遇刺时是贝利萨里奥·贝坦库尔总统的司法部长。拉拉·桑切斯（LaraSánchez）是一名专攻普通外科的外科医生，在 “菲科” 担任首都安蒂奥基亚市长的同一时期担任内瓦市长。

尽管谜团终于模糊不清了，但自从他是最后一位透露队友身份的候选人以来，这个名字给不同的政党和运动留下了许多疑问和口味，因为他们永远无法想象麦德林的前市长会去让绿党成员担任那个职位如果新方案在明确支持塞尔吉奥·法哈多之前就更是如此。

让我们记住，劳拉·桑切斯不久前就给予了支持，因为她在2022年2月7日通过自己的个人Twitter账户说：“15年前我遇见了 @sergio_fajardo 我曾担任麦德林市长，被 @colombia_lider 评为哥伦比亚最佳市长。然后他是该国最好的州长。我在他的政治生活中从未见过腐败行为，我坚信他的执政能力”，此外，他还附上了一张可以看到两个人的照片，这是因为很长一段时间以来，古铁雷斯目前的副总统公式都认可了联盟的现任候选人Centro Esperanza 作为他的导师。

另一方面，这使选民感到非常困惑，因为就在一个半月前，他对法哈多的候选人资格表示赞赏，因为他是绿党的成员，他还表明这一政治运动比以前想象的更加分裂。最初，一些成员之所以分裂，是因为一些成员支持Centro Esperanza联盟，而另一些成员则赞成历史契约，但是现在有了这种候选资格，人们仍然可以想象，党内有三种明显的倾向抹去了绿党多年来表现出的独立性。

但是，应该澄清的是，到目前为止，绿党还没有出来发表声明澄清局势，也没有谈论总统选举结束后其集体将会发生什么。该运动在第一轮选举中宣布了投票自由。

让我们记住，罗德里戈·拉拉·桑切斯（Rodrigo LaraSánchez）毕业于公立学校，也是考卡大学的普通外科专业，也是公立的。他一生的大部分时间都致力于波哥大和内瓦的医院的医疗服务。

劳拉·桑切斯（Lara Sánchez）涉足政治生活是最近才开始的。2010年，他试图通过公民承诺名单进入参议院，这是由中心希望联盟候选人塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）领导的同一运动。它获得了第九高的选票，但重要的公民群体没有超过赢得席位的门槛。

在 2010 年安塔纳斯·莫库斯的总统竞选期间，罗德里戈·拉拉·桑切斯加入了绿党，协调了威拉的竞选活动。然后，在2016年，他在菲科担任安蒂奥基亚省首府市长的同一时期（2016-2019年）成为内瓦市长，得到了安东尼奥·纳瓦罗·沃尔夫，恩里克·佩纳洛萨和莫库斯本人等人物的同情。





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