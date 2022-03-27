应纳伊布·布克莱的要求，国会下令对萨尔瓦多的犯罪升级进入紧急状态

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a ceremony to lay the first stone of a traffic overpass, in Santa Tecla, El Salvador February 1, 2022. REUTERS/Jose Cabezas





绝大多数政府官员的萨尔瓦多立法议会在本周日早些时候颁布了紧急制度，此前归因于帮派的凶杀案 “过度增加”，两天内夺走了76人的生命，创下了该国近代历史上的记录。

议会@@ 以绝大多数票通过的法令指出，“因犯罪集团严重扰乱公共秩序，在全国境内宣布实行紧急状态”。

立法机构以84名议员中的67票在30天内暂停结社自由、辩护权、行政拘留、通信和电信不可侵犯。

纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）政府呼吁国会 “遏制和减少凶杀案激增并确保和平”，因为该国正面临 “犯罪集团严重破坏法律和秩序”。

在纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）执政期间，这些拥有大约 7 万名成员的帮派已经不是第一次危及政府的安全战略。

《萨尔瓦多大宪章》规定，在 “战争、入侵领土、叛乱、暴乱、灾难、流行病或其他普遍灾难，或严重扰乱公共秩序” 的情况下，暂停宪法保障。

国会可以援引该条而暂停的保障措施包括出入国境自由、言论自由、通信不可侵犯、禁止在没有法院命令的情况下进行电信干预。

萨尔瓦多的暴力事件正在上升（路透社/Jose Cabezas）

这些权利还包括结社自由、每个被拘留者被告知逮捕原因的权利、在司法诉讼中得到辩护人援助的保障、行政拘留和送交法官的最长时限为72小时。

在呼吁进入紧急状态之前，布克勒说，警察和陆军 “必须让官兵完成工作，必须为他们辩护，免受那些保护帮派成员的人的指控。”

此外，他指出，共和国总检察长办公室 “必须有效地处理案件”，“我们也将知道有法官对罪犯有利”。

萨尔瓦多总统没有澄清这一信息是否支持安全部队使用致命武力。

当局没有详细说明这种增加的原因，而警方的数字显示，在3月份的几天里，这些罪行的行为一直高于平均水平。

根据警方公布的数据，截至周五，萨尔瓦多在3月份记录的凶杀案达到86 起，高于1月和2月的记录，分别有85起和79起暴力死亡。

纳伊布·布克勒总统的两名官员因涉嫌与玛拉·萨尔瓦特鲁查（Yuri CORTEZ/AFP）进行 “秘密谈判” 而受到美国的制裁

2021年11月，该国还记录了凶杀案突然增加，在三天内造成40多起谋杀案，在这种情况下，布克勒批评了有关他的政府与帮派 “休战” 的指控。

2021年12月，美国财政部因涉嫌与MS13进行 “秘密谈判” 而对两名Bukele政府官员进行了制裁。

据美国称，作为萨尔瓦多政府谈判 “秘密休战” 的努力的一部分，监狱长奥西里斯·卢纳和社会结构重建局局长卡洛斯·马罗昆 “领导、协助和组织” 了一系列与被囚禁帮派头目的会晤。与 MS 13 的领导人一起。

来自 EFE 的信息

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