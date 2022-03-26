费德里科·古铁雷斯的副总统公式罗德里戈·拉拉·桑切斯是谁

罗德里戈·拉拉·桑切斯被选中费德里科·古铁雷斯·祖卢阿加（Federico Gutiérrez Zuluaga），他是该小组哥伦比亚咨询的获胜者，作为副总统公式陪同他参加卡萨德纳里尼奥的竞选活动。经过几天的期待，这在3月26日星期六就知道了。

他是罗德里戈·拉拉·博尼拉的长子，罗德里戈·拉拉·博尼拉于1984年6月30日在波哥大北部遇刺时是贝利萨里奥·贝坦库尔总统的司法部长。他是国会议员罗德里戈·拉拉·雷斯特雷波的同父异母兄弟，但拉拉·桑切斯没有部长儿子的生命。他几乎无法见到父亲两次，生活中也没有被认出。

根据他接受《周刊》杂志的一次采访，虽然拉拉·雷斯特雷波（Lara Restrepo）能够在首都精英阶层和国外的大学学习，但拉拉·桑切斯（LaraSánchez）和她的母亲莉莉亚·桑切斯（Lilia Sánchez）甚至不得不为获得他们的父亲姓氏而奋斗，直到2000年才通过DNA测试。

罗德里戈·拉拉·桑切斯（Rodrigo LaraSánchez）毕业于公立学校，也是考卡大学的普通外科专科医生，也是公立大学。他一生的大部分时间都致力于波哥大和内瓦的医院的医疗服务。

劳拉·桑切斯（Lara Sánchez）涉足政治生活是最近才开始的。2010年，他试图通过公民承诺名单进入参议院，这是由中心希望联盟候选人塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）领导的同一运动。它获得了第九高的选票，但重要的公民群体没有超过赢得席位的门槛。

在 2010 年安塔纳斯·莫库斯的总统竞选期间，罗德里戈·拉拉·桑切斯加入了绿党，协调了威拉的竞选活动。然后，在2016年，他在菲科担任安蒂奥基亚省首府市长的同一时期成为内瓦市长，得到了安东尼奥·纳瓦罗·沃尔夫，恩里克·佩纳洛萨和莫库斯本人等人物的同情。

在内瓦市长办公室，他专注于改善市政当局的健康和教育，并因其管理而获得了多个奖项。尽管如此，他并没有走上候选人的道路，例如在他们的城市表现积极之后当选总统职位的三位候选人。

很长一段时间以来，由于拉拉·雷斯特雷波（Lara Restrepo）是激进变革党的成员，两位罗德里戈·拉拉斯没有互相交谈，而是处于对立的政治方面。甚至连部长公认的儿子甚至指责他在2018年失去了自己的位置。但是，新自由主义的复兴使他们再次团结在一起。拉拉·桑切斯（Lara Sanchez）告诉当地报纸《La Nación》（她也是专栏作家），她为自己的亲戚感到骄傲，并将在最终的总统候选人中支持他。

拉拉·桑切斯（LaraSánchez）在社交网络上的消息表明，她直到几天前还在竞选她的政治导师法哈多（Fajardo），但是 “菲科”（Fico）当选为哥伦比亚之队联盟的候选人促使她改变了大厅。

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