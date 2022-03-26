迭戈·博内塔关于在《何塞·埃尔·索纳多尔》中取代卡洛斯·里维拉的说法

卡洛斯·里维拉（Carlos Rivera）已将自己定位为墨西哥电影界最重要的演员和歌手之一。最近在戏剧《狮子王》中出现了辛巴（Simba），特拉斯卡拉（Tlaxcala）的本地人正在音乐剧院进行另一个重要项目：何塞·埃尔·索纳多（Joséel Soñador）。

因此，鉴于他取得了巨大的成功以及他从公众那里赢得的喜爱，迭戈·博内塔似乎有一种新的可能性。

在接受 Ventaneando 采访时，曾出演该系列的演员路易斯·米格尔（Luis Miguel）承认，他是否愿意成为著名剧本的一部分，该剧目前由诸如 “记住我”，“归还我的心” 或 “我穆罗” 等歌曲的表演者担任主演。

博内塔谈到这件事时说：“我很想做音乐剧，我们必须找到合适的机会，但这是我很想做的事情。”

这位演员制作了他的第一部电影（照片：Paramount+）

这样，尽管这位演员很高兴能成为这个世界的一部分，但他强调说，由于他有很多项目，今天对他来说将是困难的在路上。

他说：“我们刚刚完成了《午夜时分》，这是我和我的制作公司一起拍的第一部电影《三个朋友》，和我最好的朋友一起，这是一次非常不错的经历。”

除上述内容外，R ebelde或Mission S.O.S 等肥皂剧的演员宣布，由于他与Renata Notni的关系比以往任何时候都更好，因此他一生也处于非常充实的时刻。

应该记住，在这一点上，关于迭戈恋情的谣言并没有停止，因为从年初开始，人们开始说两只爱情鸟之间的婚礼就在门口。

迭戈·博内塔和雷娜塔·诺特尼在旅途中（照片：Instagram/ @diego）

这一切始于诺特尼和博内塔本应在纽约度假期间订婚的消息开始传播。因此，这位艺术家不得不出去提一下，他没有给女友任何许诺戒指。

正是在2022年1月的一次媒体发布会上，博内塔在 Venga la Alegría 节目的镜头前提到，他尚未计划到达祭坛。

他说：“不，我能告诉你的是，我现在很高兴。”这位31岁的歌手还利用麦克风要求歌迷不要相信关于他的人或他的关系的所有言论。

演员说他还不想结婚（照片：Instagram/ @diego）

尽管迭戈·博内塔（Diego Boneta）和雷娜塔·诺特尼（Renata Notni）没有订婚，但口译员说他比以往任何时候都非常幸福和相爱。但是，他提到，到目前为止，他还没有考虑过要和这位女演员一起去祭坛，但他也不排除这种可能性。此外, 他指出，在下一步之前，他们俩都喜欢享受浪漫.

“我非常高兴，恋爱了。现在我们专注于这一刻。发生这种情况的那一刻，你将是第一个知道 [...]我专注于这一刻，然后我们会看看会发生什么，” 他说。

这对夫妇开始猜测他们涉嫌幽默, 因为《摇滚时代》的演员和 La vengeance de las Juanas 的女演员都嘲笑谣言而不是生气.

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