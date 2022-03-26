Voca 7：Sheinbaum 保证 CDMX 政府将支持一名涉嫌遭到性侵犯的年轻人

墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）报告说，她的政府将为年轻人提供支持据称她于3月22日在国立理工学院 Voca 7 附近遭到性攻击.

尽管墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）最近表示，在学生的亲戚来报告悲剧事件后，已经打开了一个调查工具包，但首都总统要求他们与当局联系。

政府首脑评论说：“让他们去墨西哥城总检察长办公室，我相信检察官会以她的敏感性，她的性别视野和女权主义来照顾他们，并且有一种诚信的照顾，他们可以接近所有学生和所有年轻女性。”该国首都。

Sheinbaum Pardo还赞同他对所有遭受任何形式性侵犯或性虐待的年轻女性的支持。

正是在 3 月 22 日，宣布了一名 IPN 学生被强奸的指控（照片：MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM）

“如果发生了虐待，你总是必须站在受害者一边，因为无论你摄入了什么，都有性虐待，而且对年轻女孩的所有支持，无论她们是喝酒还是摄入任何东西，虐待都是虐待，在那里，你总是必须站在在受害者身边，你必须伸张正义，” 克劳迪娅·辛鲍姆说。

但是，政府首脑说，她将随时了解调查过程以及可能没收该教育机构设施的情况。此外，学生们于3月25日星期五下午在研究所总局举行了示威；他们的要求包括安装对话桌，IPN主任 Arturo Reyes Sandov al出席了对话。

在找到Zacatenco的门上有锁链和挂锁后，年轻人强行进来，在IPN的不同校园里放了一条晾衣绳，上面抱怨性骚扰。

通过3月23日在其社交网络上分享的新闻稿，该研究所表示，在采访了涉案人员之后，确定 “所指控的罪行不存在”。但是，他重申，他承诺继续适用程序，以确保理工学院社区能够获得平等和包容的空间。

IPN 在一所学校内涉嫌对未成年人进行性侵犯后的声明（照片：Twitter）

同一天，检察官办公室说，这名学生说她不是任何罪行的受害者，也不想接受心理干预。

根据初步报道，这名年轻女子位于伊斯塔帕拉帕（Iztapalap a）市长办公室的该机构的浴室中，据说是在酒精饮料的影响下，腹部疼痛，因此她的母亲于3月22日来报到。检察官办公室还指出，据称受害人决定不接受心理干预。

CDMX检察官办公室在这名年轻女子的亲戚提出申诉后打开了一个调查文件夹（照片：Cuartoscuro）

“调查是向性犯罪调查检察官提出的，但是，由于被调查者是未成年人，因此将提交青少年刑事司法特别检察官办公室。应该指出的是，两位检察官都隶属于性别犯罪调查和受害者护理总协调局，” 检察官办公室说。

同时，特工人员继续进行医疗和化学调查，包括法医调查和专家服务总协调局的工作人员。就其本身而言，调查警察赶到了现场。

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