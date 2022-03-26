Voca 7：Sheinbaum 保证 CDMX 政府将支持一名涉嫌遭到性侵犯的年轻人

墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）报告说，她的政府将为年轻人提供支持据称她于3月22日在国立理工学院 Voca 7 附近遭到性攻击.
尽管墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）最近表示，在学生的亲戚来报告悲剧事件后，已经打开了一个调查工具包，但首都总统要求他们与当局联系。
政府首脑评论说：“让他们去墨西哥城总检察长办公室，我相信检察官会以她的敏感性，她的性别视野和女权主义来照顾他们，并且有一种诚信的照顾，他们可以接近所有学生和所有年轻女性。”该国首都。
Sheinbaum Pardo还赞同他对所有遭受任何形式性侵犯或性虐待的年轻女性的支持。
“如果发生了虐待，你总是必须站在受害者一边，因为无论你摄入了什么，都有性虐待，而且对年轻女孩的所有支持，无论她们是喝酒还是摄入任何东西，虐待都是虐待，在那里，你总是必须站在在受害者身边，你必须伸张正义，” 克劳迪娅·辛鲍姆说。
但是，政府首脑说，她将随时了解调查过程以及可能没收该教育机构设施的情况。此外，学生们于3月25日星期五下午在研究所总局举行了示威；他们的要求包括安装对话桌，IPN主任 Arturo Reyes Sandov al出席了对话。
在找到Zacatenco的门上有锁链和挂锁后，年轻人强行进来，在IPN的不同校园里放了一条晾衣绳，上面抱怨性骚扰。
通过3月23日在其社交网络上分享的新闻稿，该研究所表示，在采访了涉案人员之后，确定 “所指控的罪行不存在”。但是，他重申，他承诺继续适用程序，以确保理工学院社区能够获得平等和包容的空间。
同一天，检察官办公室说，这名学生说她不是任何罪行的受害者，也不想接受心理干预。
根据初步报道，这名年轻女子位于伊斯塔帕拉帕（Iztapalap a）市长办公室的该机构的浴室中，据说是在酒精饮料的影响下，腹部疼痛，因此她的母亲于3月22日来报到。检察官办公室还指出，据称受害人决定不接受心理干预。
“调查是向性犯罪调查检察官提出的，但是，由于被调查者是未成年人，因此将提交青少年刑事司法特别检察官办公室。应该指出的是，两位检察官都隶属于性别犯罪调查和受害者护理总协调局，” 检察官办公室说。
同时，特工人员继续进行医疗和化学调查，包括法医调查和专家服务总协调局的工作人员。就其本身而言，调查警察赶到了现场。
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