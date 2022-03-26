视觉测试：你看见乌龟还是自由乌龟？知道你是否是一个客观的人

您必须考虑新的心理测验，才能了解性格中存在的那些隐藏特征。在这种情况下，将展示一个插图，其中您所看到的第一件事将回答您是否是一个客观的人，无论是在思想上还是在日常生活中要采取的任何行动中。

客观性是指在任何辩论或议题中寻求公正，根据客观标准（可以证明或支持）发表公众意见。之所以讨论这个问题，是因为 出现了所谓的 “后真相”，这是为了证明事实的合理性而强加的想法 。另一方面，我们所有人也有争论本质上是主观的，这与通信世界有关。

已经将这个问题放在上下文中了，现在是时候知道细节了，这些细节可以引起与亲密朋友的讨论或很快破坏友谊。该图显示了两只动物：一只乌龟和一只自由动物。你应该做的是选择你看到的第一件事（没有抓住），然后阅读解决方案，以便你知道你的意见的答案。祝你好运。

这个插图将帮助你知道你是否是一个客观的人。告诉我们你是先看见乌龟还是野兔。照片：MDZ Online。

视觉谜语的解决方案

Tortuga：

如果你先看见乌龟，你就是一个敏感的人，让自己被情绪所吸引。这就是为什么如果没有你的内心对你的指示，那种可能导致失败或成功的冲动的指导，你就无法做出决定。你冒的风险太大了。

这就是为什么你温柔、深情和善解人意。你远离冲突是因为你不想在生活中遇到问题，你讨厌任何讨论（社交网络或现实生活）。您在所有关系中都表现出忠诚度。你以一种非常友善和充满爱心的方式对待所有穿越自己道路的人。最后，尽管你可能被视为一个冷静的人，但你内心往往像一座即将爆发的火山。

Liebre：

如果你先看见野兔，你就是一个非常正确的人。在选择时，很少会让自己受到内心的影响。你的特点是在做决策时你的客观性。你有责任心而且非常投入。你在没有过滤器的情况下说出你的想法。

此外，你讨厌牛仔竞技表演。你拥有聪明的智慧。你总是分析你所做的一切。最后，你非常清楚自己想要的生活。不要害怕明天，你会以非常快速和实用的方式解决问题。

我们所说的病毒挑战是什么意思？

这些是一系列活动，可以涉及各种主题，例如数学，谜语，物体关系等。目的是激发人们对以有趣的方式寻找答案的兴趣，并使我们能够将我们在生活中某个时刻学到的基本知识付诸实践。

什么是逻辑谜语？

逻辑谜题是消遣或游戏，包括找到谜团的解决方案，仅通过直觉和推理才能找到短语的隐藏含义。这不是因为拥有某些知识。

谜语的不同之处在于，它们以押韵的形式构成谜语，通常针对儿童的听众。它们大多以幽默的方式使用。

此外，谜语是作为游戏出现的谜，需要利用洞察力来找到合适的解决方案。

它们中可能有不同的结构，其中一些表现出押韵；另一方面，其他人则专注于建立逻辑问题，该问题需要技巧和分析才能成功解决。

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