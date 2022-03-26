强迫失踪的受害者要求真相委员会提供听取意见的空间

Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

2月8日，一群人站在波哥大市中心的真相委员会（CEV）总部前，要求和平实体听取他们的意见。该活动由Nydia Erika Bautista基金会领导，该基金会是一个致力于保护哥伦比亚强迫失踪受害妇女和家庭成员权利的集体。

那个星期二下午，首席执行官弗朗西斯科·德鲁下台，听取了参加在波哥大举行的诺维娜竞赛 #12C-10 的几位人士并与他们交谈。那天，他告诉领导人，他将在两三天后开放一个正式空间，听取他们的要求。好吧，已经快两个月了，基金会还在等电话。这是在2022年3月24日星期四给首席执行官的一封信中表明的。

受害者在来文中表示：“从人道、伦理、认识论和法律意义上讲，没有听取德鲁神父和绅士专员的意见。我们担心强迫失踪受害者的真相会被视为有偏见，我们会被视为有关方面，” 信中写道。尼迪亚·埃里卡·包蒂斯塔基金会是在浸信会一家因1997年受到威胁而不得不离开该国之后流亡的。

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正是他的女儿 Nydia Erika Bautista 是 1987 年 8 月 30 日强迫失踪的受害者。那天，这位 33 岁的波哥大社会学家和经济学家被一群在国民军第 20 旅登记的武装人员逮捕，他们将她带到圭亚贝塔尔市（昆迪纳马卡）的一个农场，在那里他们将 Nydia 囚禁、折磨和性虐待十三天后，她的尸体在波哥大-比亚维森西奥高速公路上被发现，处于腐烂状态，无法辨认，三年来，她的家人对她一无所知。

基金会主任亚内斯·包蒂斯塔（Yaneth Bautista）在接受Contagio Radio电台采访时表示，与真相委员会沟通的方式完全是通过提交的报告。“在我们看来，委员会没有听取直接受害者的意见，因为即使据说直接受害者是失踪者，我们的亲属也是人格和心理健康、正当程序和正义受到损害的受害者。”

最后，包蒂斯塔说，委员会应该是一个与受害者并肩行事的机构。他还指出，自2016年哥伦比亚政府与前哥伦比亚革命武装力量游击队签署《和平协议》以来，他们已向委员会提交了六份关于强迫失踪受害者的案件、暴力、感情和赔偿的报告：

“我们提出所有报告、这封信和这些思考都是对整体制度的贡献，因为我们继续致力于和平和《和平协定》中讨论的机制的效力。当妈妈告诉儿子自己做错了事时，就像妈妈一样，我们带着那种感觉和责任来做到这一点。”

在给反恐委员会的信中，基金会将哥伦比亚实体的工作与秘鲁真相与和解委员会的工作进行了比较，后者主要负责编写关于该国在1980年至2000年期间经历的恐怖主义时代的报告。“在秘鲁，几小时、几天和几个月的专员坐下来听取受害者的每一次证词，没有一两个专员，而是整个委员会。在我们看来，这种集体倾听受害者的意见并有足够的时间和耐心听取他们的意见的方式似乎是恢复性的。哥伦比亚没有发生过同样的事情。”

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