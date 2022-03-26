Vaccinagate：Minsa没有对那些参与官员不定期接种疫苗丑闻的人签署制裁

2021年2月，在 “Vaccinagate” 案揭露后，秘鲁医学院（CMP）表示将启动纪律处分程序，以涉及的487人于2020年不定期接种国药控股疫苗。但是，制裁本来不会启动，有些人甚至被宣告无罪。

该案本应由利马第三区域委员会进行调查。但是，经过一年的研究，据报道，至少有10名医生被无罪释放，其中包括：前副院长 Ciro Maguiña 被批准为CMP编辑基金主任；现任国家院长劳尔·乌尔奎佐的顾问奥斯瓦尔多·拉佐（Oswaldo Lazo）；F@@ uerza Popular 现任国会议员亚历杭德罗·阿吉纳加；研究医师爱德华多·戈图佐；Claudia Gianol i，经理瑞士实验室；以及卫生部（Minsa）前免疫顾问卡洛斯·卡斯蒂略·索洛萨诺。根据调查委员会的报告，索洛萨诺负责联系以提供疫苗。

总共有115名医生参与其中，目前尚不清楚利马中区填海第三期会得出什么结论。根据南方科学大学研究主任珀西·梅塔·特里斯坦的说法，“不允许在临床试验之外使用研究产品，即使是研究人员团队也是如此。”

87. 制裁没有效果

CMP 条例规定，必须达成制裁协议，然后发布决议使其生效。据《商报》的数据新闻部门称，在利马中区第三期现任院长伊尔道罗·阿吉雷于3月8日向前任管理层秘书亚雷拉·恩里克斯发送的一份文件中， 发现了87起制裁协议案件，但从未有过分辨率。

制裁措施包括参与腐败、忽视、伪科学和 “Vaccinagate” 案件的医生。-至少有 10 名医生参与其中后一案件有制裁协议, 但没有解决.

根据005SO协议，2021年12月2日，领导国药控股疫苗研究的赫尔曼·马拉加医生被停职12个月。但是，由于制裁决议没有签署，因此没有得到执行。明萨前公共卫生部副部长路易斯·苏亚雷斯（Luis Suárez）也是如此。他不定期地接受了3剂，在常规程序中接受了2剂，并同意暂停2个月。另一方面，他的妻子伊内斯·卡罗·卡恩只受到了15天的制裁。 没有任何制裁是有效的。

另一方面，在明萨负责调查此案的人是费尔南多·卡本。他提到，已经有必要结束这些调查。

“呼吁不实行制裁的国家就是不纠正错误的国家 (.)。他说 ，似乎有人试图让时间流逝，直到案件无效，但是写信或者没有兴趣，那是错误的。”

埃尔南·孔多里现任政府也没有签署87项制裁决议中的任何一项。在这方面，中区填海第三期研究所的院长表示，“遵循正当程序”。

玛塔·特里斯坦@@ 说：“看来有掩盖的意图。”

并非所有疫苗都被计算在内

与2020年发生的不规则疫苗接种相关的另一个问题是每个人将接种多少剂量。El Comercio透露，在对所涉人员的疫苗接种状况进行审查之后，有一组医生尚未计入疫苗接种范围，可能已经接种了3剂以上。

例如，前副部长苏亚雷斯记录了5剂。根据Minsa的说法，他在2021年6月接受了第一剂，但实际上是在2020年9月接受的。另一方面，西罗·马奎尼亚（Ciro Maguiña）于2020年12月接受了第一剂，但明萨记录了他在2021年2月接受的第一剂药物。