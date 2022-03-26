乌克兰杀死了入侵开始以来的第七任最高司令部俄罗斯将军雅科夫·雷赞采夫

乌克兰国防部报告说，对普京军队的又一次沉重打击：俄罗斯将军雅科夫·雷赞采夫的死亡。 根据乌克兰消息来源，最高司令部在南部城市赫尔松附近的一次袭击中丧生。

雷赞采夫是俄罗斯第 49 联合军的指挥官。 根据泽伦斯基政府的数据，这是第七名被杀害的将军，第二中将，已知的最高级别军官。

到目前为止，普京在战争开始后不久发表的讲话中只承认了一位将军安德烈·苏霍维茨基的死亡。俄罗斯表示，自乌克兰战争爆发以来，已有1,351名士兵死亡，尽管基辅和西方官员表示，这一数字要高得多。

正如伯明翰城市大学专家乔纳森·杰克逊所解释的那样，对俄罗斯高地指挥官的袭击很可能是乌克兰破坏敌人指挥和控制网络的更广泛战略的一部分。乌克兰军队知道俄罗斯武装部队自2001年以来采取的领导方针。其僵化的等级制度在弗拉基米尔·普京这样的专制领导人的监督下，使下层阶层陷入永久的恐惧状态，几乎没有独立思考或决策的余地。

雅科夫·雷赞采夫是弗拉基米尔·普京下令入侵期间遇难的最高级别军官

的确，高级指挥官总是容易成为战场上的目标，这是红军在1942年对斯大林格勒废墟造成毁灭性影响的，苏联狙击手在斯大林格勒的废墟上同时瞄准了低级和较高级别的军衔。但是，这场冲突与过去的冲突之间的不同之处在于靠近俄罗斯将军似乎所在的前线。 他们对自己的通信线路和地面指挥官缺乏信心 —— 这是长期腐败的结果 —— 为乌克兰军方殴打少数能干的军事领导人提供了明显的机会。

乌克兰有几支装备精良的作战部队，可以执行特种任务，因此似乎可以抓住任何机会对将军发动直接攻击，目的是破坏通讯渠道，造成混乱并进一步减慢俄罗斯的前进速度。

这也具有极大的象征意义，为俄罗斯基地提供了一个明显的例子，即他们的敌人可以轻松地瞄准高级指挥官，这表明该系统无法保护其高级职员。这清楚地表明通信系统软弱无能，迫使将军们从战略决策转向战术决策。

这导致人们对指挥链的有效性的不信任，怀疑的传播速度远远超过信念。

其他将军被杀死：

据乌克兰官员称， 安德烈·莫尔德维乔夫 在赫尔松附近的乔尔诺拜夫卡空军基地遭到袭击时丧生。他是南部军区俄罗斯第八联合军的指挥官。据报道，他于3月18日死亡。

奥列格·米蒂亚耶夫 少将死于乌克兰东南部马里乌波尔市附近的某个地方，目睹了迄今为止最激烈的战斗。民族主义的亚速军团声称已经击倒了他。

根据乌克兰官方消息来源，第29联合军的 安德烈·科列斯尼科夫 少将在3月11日的战斗中丧生。

根据乌克兰国防部的说法，俄罗斯第 41 联合军参谋长 维塔利·格拉西莫 夫少将于 3 月 7 日在东部城市哈尔科夫的郊区坠落。

3月3日，与格拉西莫夫同属单位的副指挥官 安德烈·苏霍维茨基 少将被狙击手杀死。

天空新闻记者黛博拉· 海恩斯援引西方官员的话说，第 37 机动步枪旅指挥官尤里·梅德韦切克 上校被士兵击倒。

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