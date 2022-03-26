卡塔尔世界杯资格赛可能使马里付出代价的不寻常进球

毫无疑问，这是一场值得忘记的表演。一场噩梦。即使在最悲观的舞台上，穆萨·西萨科（Moussa Sissako）也无法想象3月26日的体育场会发生什么，在2022年卡塔尔世界杯的途中，突尼斯在非洲预选赛季后赛之一中赢得了对马里的重要胜利。

在上半场的第36分钟，比利时标准列日的中后卫想把球送给门将易卜拉欣·博索·蒙科罗，他身体不适，无法阻止球进入栅栏。令人难以置信的是，西萨科在不明白自己犯的错误的情况下蹲了下来，然后有几个同伴来安慰他，让他在精神上摆脱那个糟糕的时刻。但是，风暴还没有过去...

仅仅四分钟后，突尼斯前锋塞菲丁·贾齐里（Seifeddine Jaziri）携手逃脱，打进了第二个进球，西萨科在禁区外面从后面打进了进球。裁判 Tessema Weyesa Bamlak 毫不犹豫地向他出示了红牌，然后把他送去洗澡。这位在巴黎圣日耳曼队出现的21岁后卫将遭受彻底的灾难，他将错过下周二在突尼斯的复赛。

这位不寻常的 blooper 与厄瓜多尔的比赛中的皮耶罗·辛卡皮埃和埃尔南·加林德斯非常相似在埃斯特城对阵巴拉圭参加南美预选赛。厄瓜多尔人的决赛是另一回事，因为尽管输给了 Albirroja，但他们还是封锁了下届世界杯的门票。

马里距离创造历史只有一步之遥，因为它从未获得参加世界杯的资格。他最伟大的足球成就包括非洲国家杯亚军（1972年）、三分之二（2012年和2013年）和两次非洲国家锦标赛亚军（2016年和2021年）。这个故事还没有解决，他将寻求将系列转向突尼斯领土。

这就是 REPECHAGE 的腿部比赛在非洲结束的方式

埃及 1-0 塞内加尔

喀麦隆 0-1 阿尔及利亚

加纳 0-0 尼日利亚

刚果民主共和国 1-1 Marruecos

马里 0-1 突尼斯

* 所有复赛将在下周二进行

继续阅读：



