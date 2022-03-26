该组织 Los Chupa Recio 排除了与在塞拉亚遇害的团伙的关系

3 月 22 日，洛斯·丘帕雷西奥乐队团体的七名成员在塞拉亚的圣何塞埃尔努埃沃社区遇害。瓜纳华托当局在提醒当局车辆被烧毁后，确定是音乐家，所以他们的亲人和歌迷对事实深感遗憾。

但是，有一支乐队最初来自萨卡特卡斯州的弗雷斯尼洛的拉曼加，其名字与受影响的音乐家的名字非常相似，甚至属于墨西哥地区流派。它是Lo s Chupa recio，也就是说，听起来相同，但是用空格和一个 “r” 书写。

由于这个巧合，一些媒体和其他媒体利用他的照片来传播案件，洛斯·丘帕·雷西奥的成员开始受到慰问，许多人担心他的明显死亡。

面对开始流行的混乱，乐队的鼓手决定制作一段澄清视频，以解释他们不是受影响的音乐家：

“北方乐队 Los Chupa recio 的鼓手克里斯蒂安·卢戈向你致意；只是为了澄清一些音乐家同事来说有点不幸的情况；幸运的是，乐队的所有成员都表现不错，感谢上帝，我们在家里休息，身体健康，为接下来的演讲加倍力量，” 他说。

他们是未受暴力影响的团伙 Los Chupa recio 的成员（照片：Facebook/Los Chupa recio）

在录音中，克里斯蒂安·卢戈也加入了对洛斯·丘帕雷西奥乐队的慰问，并多次重申 Los Chupa recio 乐队没有成为任何形式暴力的受害者：

“不幸的是，那些音乐家同行-我们不知道来自哪个团体-他们死了，死于... 好吧，这是不公平的；所以我们只想发表声明，告诉你我们找到了最好的；非常感谢你的担心，不要让自己被这个消息所迷惑，因为也许你拍摄了他们发现的第一张照片，” 这位音乐家说。

Los Chuparrecios 的悲剧

根据他们的 Facebook 页面，洛斯·丘帕雷西奥斯（Los Chuparrecios）的最后一场演出是五天前在社区的一个儿童聚会上，他们正在前往圣何塞埃尔努埃沃举行的音乐会。最初来自胡安·马丁（JuanMartín）的乐队由七名男子组成，其粉丝们说，他们对这个消息感到非常难过，因为 “他们只是为了分享自己的喜悦而玩”，“以极大的魅力赢得了人们”。

根据他们的页面，这就是他们 13 年前的样子（照片：Facebook/Los-Chuparrecio）

乐队正要去听音乐会（照片：Facebook/Los-Chuparrecio）

州当局报告说，3 月 22 日晚，他们收到警报 1987 年一辆红色的福特 F-150 皮卡车着火，里面装有音乐家的尸体。根据社交网络上流传的图片，受害者穿着牛仔裤和T恤。他们可能受到了酷刑。

那天早上，瓜纳华托州检察官卡洛斯·扎马里帕说，到目前为止，还没有对这起大屠杀进行调查。非正式地说，尸体中有一名未成年人的尸体；但是，检察官没有证实这一信息。

他们是在塞拉亚煅烧的音乐家乐队 Los Chuparrecio 的三名成员（照片：Facebook/Los-Chuparrecio）

还出现了一些版本，可以肯定的是，对音乐家死亡负有责任的人是某些贩毒者，但到目前为止，还没有证实这一事实。

另一方面，负责Lo s Chuparrecio Facebook页面的负责人发布了一段汇编视频，其中包含该乐队的一首歌和大量成员的照片，其中一些是在各种演示文稿中，在另一些演示中，他们与朋友一起出现，而在另一些人中，他们更喜欢他们的假期。

3 月 25 日星期五晚上 8 点，乐队成员被蒙上了面纱。

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