Kun Agüero 对迪玛丽亚和梅西进球的滑稽反应

自从因心脏问题退出专业活动以来，塞尔吉奥·昆· 阿圭罗（Sergio Kun Agüero）开始更频繁地转向社交网络，并与追随者进行更多互动。这次，他利用阿根廷国家队的最后一场比赛作为南美预选赛的主场写了一些推文。

Kun Agüero 在阿根廷战胜委内瑞拉期间很活跃

“玩” 以及国旗和一颗红色的心脏是一个信号，表明他知道从独立采石场出来的那个人会意识到他的前队友在 La Bombonera 对阵委内瑞拉的比赛中会做什么。

上半场结束时，由于尼古拉斯·冈萨雷斯的进球，莱昂内尔·斯卡洛尼（Lionel Scaloni）领导的球员在记分牌上有所休息。作为补充，Albiceleste 从头到尾都占据主导地位，但我们不得不等了半小时才能看到净值再次膨胀。在罗德里戈·德保罗的精湛协助下，安赫尔·迪·玛丽亚带着守门员 Wuilker Faríñez 散步并刺破了她。

Kun Agüero 对迪玛丽亚和梅西的进球的滑稽反应

不久之后，Fideo 发芽了灯，让莱昂内尔·梅西独自留在该地区的中心地带，尽管右脚踢不当，但他还是设法违反了法国朗斯守门员的抵抗力。

“来自 Fideo 的伟大进球，我如何教他 jeee 给人留下了深刻的印象。还有 Leo，可怕的右翼进球。我爱你的朋友”，这是曼城历史上最佳射手所用的衷心话。凭借这个进球，普尔加在比赛中达到了7分，与劳塔罗·马丁内斯一起成为球队的最佳射手。

Kun Agüero 在选择比赛中最好的球员时开玩笑说

几分钟后，坤在 Twitter 上发起了一项有趣的民意调查，让他们的追随者选择最有价值球员来战胜维诺廷托：“梅西·迪·玛丽亚” 或 “Di Maria y Messi”。

为了结束这个笑话，西班牙的前马德里竞技和巴塞罗那都上传了一张照片，但任何时候都没有：在马拉卡纳的更衣室里，在成千上万的巴西人面前举起美洲杯之后的片刻。“最有价值球员。谢谢大家的投票”，是图片附带的标题以及笑着哭泣的脸的表情符号。

赢得美洲杯冠军后，Kun 上传了与梅西和迪玛丽亚的照片

阿根廷排在第二位的38分，仅落后于领先者巴西4分（国际足联裁定他们必须参加6日待定的比赛），它将在第二天访问厄瓜多尔，厄瓜多尔以25个单位排在第三位，并封锁了卡塔尔2022年世界杯的门票。

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