哥伦比亚女队宣布了南美U-20的阵容

哥伦比亚女子U20队已准备好参加该类别的南美队伍，该队将于4月6日至25日在智利举行。就国家队技术总监卡洛斯·帕尼亚瓜（Carlos Paniagua）而言，他呼吁将参加活动的咖啡队。

此外，帕尼亚瓜通过新闻稿解释说，在前往智利之前，他将在波哥大的哥伦比亚足球联合会体育总部进行微型准备，这将是为期六天的集会。

“哥伦比亚女子U20国家队宣布了将为将于2022年4月6日至25日在智利举行的南美锦标赛进行新的微循环准备的球员的名字。教练组和球员会议将于2022年3月28日在波哥大举行。第三名将前往南部地区面对比赛。”

另一方面，女子咖啡队是A组的一员，他们将面对智利，委内瑞拉，阿根廷和秘鲁的球队。回想一下，大陆锦标赛将在两年后再次举行，因为2020年由于 COVID-19 大流行的开始，最后阶段被暂停。

招募中包括正在西班牙为特内里费岛效力的吉塞拉·罗夫莱多（Gisela Robledo）是国家队的主要人物。这支球队还有两名在国外踢球的足球运动员：来自南密西西比大学的伊拉娜·伊斯基耶多和 d'Feeters KickSoccer Club 的安赫拉·丹妮拉·巴隆。

现在，现任女子BetPlay联赛冠军的拉科鲁尼亚·卡利（Reportivo Cali）是该次电话会议中贡献最多球员的球队，共有五名球员，其次是美国卡利和独立麦德林，两人都有三名球员。

在被提名的22名球员中，还有安娜·玛丽亚·古兹曼、加布里埃拉·罗德里格斯、琳达·凯塞多、玛丽·何塞·阿尔瓦雷斯、辛蒂亚·瓦内萨·卡贝萨萨斯和斯特凡尼亚·佩拉萨，他们刚刚获得哥伦比亚 U-17 队的亚军，他们有资格参加 2022 年哥斯达黎加世界杯。

安娜·玛丽亚·古兹曼·萨帕塔-拉科鲁尼亚·佩雷拉。

安吉拉·丹妮拉·巴隆-D'Feeters Kicksoccer 俱乐部（美国）。

加布里埃拉·罗德里格斯·萨拉萨尔-美国德卡利。

Gabriela Urena Munoz-拉内罗斯足球俱乐部

吉塞拉·罗夫莱多·吉尔-UGD 特内里费岛（ENG）。

伊拉娜·伊斯基耶多·辛格—南密西西比大学（美国）。

Ingrid Yobana Guerra Meneses-拉科鲁尼亚卡利。

Juana Sofia Ortegon Giraldo-拉科鲁尼亚卡利。

Kaili Ximena Siso Naveo-拉内罗斯足球俱乐部

Kelly Johana Caicedo Alegria-拉科鲁尼亚卡利。

Linda Lizeth Caicedo Joy-拉科鲁尼亚卡利

Liced Carolina Serna Florez-独立麦德林。

Mariana Munoz Ramirez-国民竞技。

玛丽·何塞·阿尔瓦雷斯·埃斯皮塔特拉-独立麦德林。

玛丽亚·卡米拉·雷耶斯·卡尔德隆-独立圣达菲。

玛丽亚·西梅纳 Llerena Daza-Equity。

纳塔利娅·希拉尔多·阿尔扎特-来自卡利的美国。

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas-卡洛斯·萨米恩托学校。

Stefania Perlaza Perlaza-拉科鲁尼亚卡利。

瓦伦蒂娜·冈萨雷斯·索托-Equity。

瓦列里·雷斯特雷波·里奥斯-独立麦德林。

Wendy Katerine Bonilla Cándelo-美国德卡利。

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